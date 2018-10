Mit «Hühnerställe schwimmen nicht und das Leben ist keine Doku-Soap» legt Alice Gabathuler eines ihrer vergriffenen Bücher neu und überarbeitet auf. Die Schweizer Autorin, die für den Bookstar 2018 nominiert ist, schreibt normalerweise spannende Krimis und Thriller.

Mit ihrem aktuellen Buch erzählt sie eine schräge Geschichte, welche in einem kleinen Dorf in den Schweizer Bergen spielt. Protagonist ist der Jugendliche Jonas, der sich überlegen sollte, was er in Zukunft machen will. Aber seine Eltern sind zu anstrengend. Als das Dorf von einem Bergbach überschwemmt wird, spielt sein Leben plötzlich verrückt.

Seine Familie und somit auch er sollen im Mittelpunkt einer Doku-Soap fürs Fernsehen stehen. So findet er sich inmitten von Kameras und Journalisten wieder, gleichzeitig versucht er, seine Familie zusammenzuhalten. Denn seine Mutter scheint nicht mehr klar denken zu können, sein Vater ist ein Sturkopf und seine kleine Schwester will die rosa Schwimmweste nicht mehr ausziehen. Dass der Nachbar auch einen Knall zu haben scheint, setzt dem Szenario die Krone auf.