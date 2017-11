An sich bräuchte es für diesen Vorgang eine gehörige Portion Fantasie, doch in der Schweiz ist er für knapp 30'000 Personen bittere Realität. Neun Kantone führen schwarze Listen mit Personen, die ihre Krankenkassenprämien nicht bezahlen können. Ihre ärztliche Behandlung wird von den Krankenversicherungen nur noch dann bezahlt, wenn ein Notfall vorliegt. Zwar gibt es keine allgemeingültige Definition, was als Notfall gilt. Dennoch gibt das Gesetz zumindest einen Anhaltspunkt. Demnach muss ein akuter, lebensbedrohlicher Zustand vorliegen, der durch die Störung einer Vitalfunktion bewirkt wird. Oder dann, wenn die Gefahr eines irreversiblen Organschadens infolge eines Traumas oder einer Vergiftung vorliegt.

Für ein Land wie die Schweiz sind solche Zustände unwürdig. Es gibt sicher schwarze Schafen unter den säumigen Prämienzahlern, die zum Beispiel ihre Ferien finanzieren statt das Geld ihrer Krankenkassen zu überweisen. Doch all jene, die unverschuldet ihre Prämien nicht mehr begleichen können, werden unnötigerweise in Sippenhaft genommen.

Der Gesundheitsökonom Heinz Locher sagt deshalb zurecht, dass damit die Idee des Krankenversicherungs-Obligatoriums «völlig zerstört» wird. Hier findet eine frappante Ungleichbehandlung statt. Die neun Kantone sind daher aufgefordert, bezüglich den schwarzen Listen über die Bücher zu gehen. Denn ein echter Nachweis, dass sie ihren Aufwand rechtfertigen, fehlt bisher weitgehend. Viele Kantonen wie Basel-Stadt, Baselland oder Zürich haben in ihren Parlamenten über die Einführung schwarzer Listen diskutiert und die Massnahme verworfen – absolut zurecht.