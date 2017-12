Die Basler Fasnacht ist laut Unesco nun immaterielles Weltkulturerbe. Man ist versucht zu sagen, na und? Dass unsere Fasnacht die beste ist, das wussten wir Basler auch schon vorher. Schön, weiss es jetzt auch die Unesco und damit der Rest der Welt. Die Basler Fasnacht ist so wichtig wie die Mittelmeerküche oder die Peking-Oper. Und für jene, die die Fasnacht nicht mögen, gibt es nun die Möglichkeit, sich darüber lustig zu machen, dass sie mit Dingen auf einer Liste steht wie dem Polyphongesang des Aka-Pygmäenvolks. Geld gibt es keines für diese Ehre, also was solls? Kommen jetzt etwa noch mehr Touristen?

Doch solcher Spott greift zu kurz. Es geht nicht darum, dass die Fasnacht auf dieser Liste steht, nicht um die Bedeutung dieser Liste, ja nicht einmal um die Bedeutung der Unesco. Es geht darum, dass hier und uns wieder einmal klar wird, dass die Fasnacht mehr ist als nur ein sauglatter Anlass. Hier zieht man sich nicht in der mit zwei Lampions geschmückten Beiz des Nachbardorfs die Zorromaske aus dem Supermarkt über und betrinkt sich im Kreise der leicht bekleideten Landjugend. Die Basler Fasnacht, das ist eine Tradition, die während des ganzen Jahres gelebt und vorbereitet wird.

Diese Anerkennung gibt vielleicht jenen Rückenwind, die die Fasnacht noch pflegen und zelebrieren. Jenen, die ihre Larve selber kaschieren, das Goschdyym prächtig schmücken und das ganze Jahr üben, um bessere Pfeifer und Trommler zu werden. Die Aufnahme auf die Liste ist Dank und hoffentlich Ansporn für alle jene, die unzählige Stunden in die Kreativität, die Jugendarbeit und die Integrationsbemühungen stecken, die eben auch zur Fasnacht gehören.