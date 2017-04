Als Dank für die kalorienverbrauchsfreie Fahrt nach oben, spuckst du dann noch dein Kaugummi in meine Rippen. Weisst du eigentlich, wie das ist, wenn so ein Teil meine Mechanik verklebt? Drück dir doch mal selbst ein Kaugummi in die Haare und probiere dann, es wieder rauszureissen. Immerhin weisst du jetzt, wie es mir geht, wenn du am Morgen vor der stillen Rolltreppe stehst und das rote Ämpelchen leuchtet, welches du ja immer übersiehst, um dann fluchend umzukehren, wenn du doch noch gemerkt hast, dass ich heute ausfalle.

Ich habe dem Treiben lange genug tatenlos zugeschaut, weshalb ich mich nun mit diesen Worten selbst an die Spitze der Schöpfung wende. Stopp das Stoppen, laufe ein paar Stufen mehr pro Tag, auch wenn du von mir gerade gelinde nach oben chauffiert wirst, denn ich mag es, wenn eure Schuhsohlen meinen Rücken massieren. «Links und rechts gehn», vielleicht kapierst du das ja. Ich verspreche dir, so kommt nicht nur langsam das Sixpack zum Vorschein, das sich unter deinem Bierbauch versteckt hat, nein du kommst auch schneller und wohl gelaunt an dein Ziel, denn du entgehst dem Nerv tötenden Stau.

Gebt der Rolltreppe einen Sinn

Auch ich bekäme dann endlich wieder einen Sinn. Denn, dass der Weg über mich wegen dem vielen Warten am Ende sogar langsamer ist als über die normale Treppe, kann wohl kaum im Sinne des Erfinders sein. Auch ich finde das blöd, denn ich wurde designt, um die Welt besser zu machen. Würdest du mich richtig nutzen, hätte ich wieder eine Berufung.Jakob Weber