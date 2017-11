Unter aller Sau sei das, meinten Tierschutz-Fundamentalisten. Von keiner Schweinerei, sondern von einer Lektion in Ehrfurcht und Ehrlichkeit redeten die Befürworter. Im Gegensatz zur Massenabschlachtung in industriellen Anlagen hätten die Sissacher Schweine echt Schwein gehabt. In vielen Leserbriefen ging es an beiden Zipfeln des emotionalen Spektrums buchstäblich um die Wurst. Eine Woche ist vergangen seit der öffentlichen Hausmetzgete in der Sissacher Begegnungszone, die das Baselbiet blitzlichtartig in der halben Welt bekannt machte. Mittlerweile haben die Blutdampfschwaden sich aus dem Blätterwald verzogen.