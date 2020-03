Homo coronae stubenhockensis: Was das Virus mit uns anrichtet

Ei, was haben wir rumgealbert. Kaum zehn Tage ist es her. Jemand war in der Redaktion aufgetaucht, bewaffnet mit Flaschen voller blauer Flüssigkeit. Wir sollten unsere Tastaturen nach Gebrauch desinfizieren, hiess es, ab sofort. Und bald müssten sich am Schalter die Kunden registrieren, Name und Telefonnummer.

Wir taten wie geraten. Aber wie gesagt: Richtig ernst nahmen wir es nicht, das Virus. Diese Zeilen entstanden im Home-Office. Jetzt lacht niemand mehr.

Die Corona-Krise lässt uns in die Zukunft blicken. In die Stubenhockerzukunft. Zuhause sein – aber mit der Welt verbunden bleiben. Ein Freund, selbstständig, sagte, für ihn sei alles wie immer, trotz Lockdown. Tagsüber Home-Office. Abends im Bett liegen, Netflix, ein Glas Rotwein. Das Einzige, was nun anders sei: Die Freundin habe überall Tuben mit Desinfektionsmitteln verteilt. Und: Er habe überhaupt kein schlechtes Gewissen mehr, dass er nie rausgehe.

Eine Stadt ohne Läden, Kinos, Restaurants. Aber mit Lieferdiensten für alles. Vielleicht kommt es nicht so weit. Vielleicht wird dem Menschen in Onlinequarantäne bewusst, was er daran hat, am Leben da draussen.

In Max Frischs Homo Faber gibt es einen Professor O. Er prophezeit seinen Studenten, reisen werde aussterben. «Wir haben schon heute Mittel der Kommunikation, die uns die Welt ins Haus liefern. Es ist ein Atavismus, von einem Ort zum anderen zu reisen.»

Professor O. hat sich getäuscht. Ich hoffe, dass es ebenfalls nie anbricht, das Zeitalter der Couch Potatoes.