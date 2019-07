Erinnern Sie sich an das Wort «Botellòn»? Es bezeichnet ein Saufgelage, zu dem sich junge Menschen treffen, um sich in der Öffentlichkeit die Kante zu geben. Das Wort war mal ein, zwei Sommer lang in Basel ein Aufreger. Dann verschwand die Aufregung, die Besäufnisse blieben. Vor allem am Rhein. Entsprechend sieht es am Morgen danach aus.

Natürlich, nicht alle Rheinnutzer benehmen sich daneben. Aber diese Auswüchse am intensivst genutzten Freizeitabschnitt in der Stadt schüren Konflikte. Kommt hinzu, dass die Gestaltung des Abschnitts noch aus den 1970er-Jahren stammt: Hier ein Rabättchen, dort ein Bäumchen, überall Pflastersteine und immer wieder steile Böschungen, die schlicht nicht nutzbar sind. Man drängt sich zusammen, improvisiert.