Die erste Januarwoche hat es in den beiden Basel traditionell in sich. Gefordert sind Stehvermögen, eine trainierte Leber und viel Langmut. Denn in der ersten Januarwoche finden nicht weniger als vier grosse Neujahrsapéros statt, inklusive einer stattlichen Anzahl meist längeren Reden. Von der Basler Regierung über die Handelskammer beider Basel (HKBB), der Wirtschaftskammer Baselland bis hin zum Gewerbeverband Basel . Alles, was Rang und Namen hat, und alles, was gerne Rang und Namen hätte, findet sich zu den stark ritualisierten Anlässen ein. Händeschütteln hier, Küsschen dort, allseits ein gutes Jahr wünschen und sich in Smalltalk üben. Die Szenen gleichen sich, die Szenerie nicht. Einmal Volkshaus, einmal UBS-Schalterhalle, einmal Pantheon, einmal Stadttheater. Die Männer stets in Überzahl. Mal weniger augenfällig, mal sehr.

Nur bei den Reden, da liegen die Frauen deutlich vorn. Nicht anzahlmässig, aber inhaltlich. Sowohl Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann als auch HKBB-Präsidentin Elisabeth Schneider-Schneiter fanden Worte, die zu Beginn eines Jahres Hoffnung, Zuversicht und Mut verströmten. Die Herren der Wirtschaftskammer (Präsident Andreas Schneider und Direktor Christoph Buser) und des Gewerbeverbandes (Präsident Marcel Schweizer und Direktor Gabriel Barell) sahen dagegen grau aus. Insbesondere im Pantheon in Muttenz machte sich nach Busers Rede, die einem Rundumschlag gegen seine Baselbieter Regierung glich, eine leicht depressive Stimmung breit.

Natürlich sind Wirtschaftsverbände dazu da, die Interessen der Wirtschaft zu vertreten. Jedes Jahr das gleiche Lied von den ach so kujonierten KMU zu hören, ist aber schlimmer als «Last Christmas» in der Endlosschlaufe. Und das heisst etwas. Es ist zwar Kritik, nicht Kitsch, die geäussert wird, aber mit der immergleichen Stossrichtung: Die Politik ist schuld. An allem. An hohen Gebühren, fehlenden Parkplätzen, falsch aufgegleister Steuerreform, zögerlichem Infrastrukturausbau und versagender Wirtschaftsförderung. Oder wie es Wirtschaftskammer-Präsident Schneider formulierte: «Hören Sie auf zu verhindern.» Es ist egal, ob die Regierung links-grün (Stadt) oder bürgerlich (Land) dominiert wird, sie können es einfach nicht. Die Unternehmer, die viel zu wenig Gewertschätzten, hingegen schon, wobei die Verbände eigentlich meinen: Sie könnten es besser.

Nur einer forderte nichts von der Politik: BLKB-Chef John Häfelfinger. Für ihn ist etwa die Entwicklung der IT-Branche eine rein unternehmerische Aufgabe. Aber auch von ihm kein Wort über Eigenverantwortung im Sinne von Engagement in der Politik für die Anliegen der Wirtschaft und der Gesellschaft. Dazu rief hingegen HKBB-Präsidentin Schneider-Schneiter auf. Sie stellte die Frage, auf die Wirtschaftskammer und Gewerbeverband keine Antwort gaben: «Wie soll eine wirtschaftsfreundliche Politik entstehen, wenn jene, die wissen, wies geht, nicht dabei sind?» Und sie liess es nicht dabei bewenden, ratterte nicht einfach einen Forderungskatalog herunter, sondern besann sich auf die Werte. «Gerechtigkeit, Toleranz, Verlässlichkeit und Verantwortung», das sei der Rahmen für die Wertschöpfung, das Wirtschaften. Was Schneider-Schneiter meinte, aber etwas subtiler formulierte: Nicht ein fehlender Parkplatz oder ein unnützes Formular bringt die Wirtschaft in reale Gefahr, sondern Rechtspopulismus und Fremdenfeindlichkeit. Masseneinwanderungsinitiative, Selbstbestimmungsinitiative und die Anti-Personenfreizügigkeitsinitiative bilden die heilige Dreieinfaltigkeit, welche insbesondere den Wirtschaftsstandort Basel bedroht.

Keine Rede davon bei der «Konkurrenz». Man will es sich schliesslich mit der SVP nicht verscherzen, die im Land die bestimmende und in der Stadt eine starke Kraft ist. Stattdessen vernichtet man die Baselbieter Wirtschaftsförderung verbal, deren Leistungsausweis tatsächlich nicht über alle Zweifel erhaben ist. Aber der Umstand, dass sich ausländische Firmen durchaus überlegen, in welche politische Grosswetterlage sie bei einer Ansiedlung in der Schweiz geraten können, wird ignoriert. Es sind solche Unterlassungen, die letztlich an der Glaubwürdigkeit der Verbände nagen. Ganz zu schweigen von den Widersprüchen. So forderte Gewerbeverbandsdirektor Barrel Steuersenkungen, weil sich das die prall gefüllte basel-städtische Kasse leisten könne. Was stimmt. Die Frage ist einerseits, für wen? Und andererseits: Wie war das mit dem Schuldenabbau, auch ein jahrelang vorgetragenes Mantra seiner Kreise? Und noch etwas fällt nach dem Neujahrsmarathon auf: Ackermann und Schneider-Schneiter bezogen die ganze Region ein. Die Männer hingegen sprachen nur für sich.