Was für eine Enttäuschung für Freunde des politischen Schaukampfs: SP-Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels behält das Dossier BVB auch nach dem Bericht der grossrätlichen Geschäftsprüfungskommission (GPK) durch die Regierung. Und zurücktreten wird er auch nicht, wie das SVP und BDP gefordert hatten.

Doch wer jetzt überrascht ist, hat etwas Entscheidendes vergessen: Die Basler Regierung verfügt über eine links-grüne Mehrheit. Es war nie damit zu rechnen, dass diese dem Genossen Wessels das Dossier gegen seinen Willen wegnimmt und ihn so komplett blossstellt. Eine kleine Desavouierung bleibt, die Regierung genehmigt die ominöse Million, die Wessels den französischen Partnern versprochen hatte, noch nicht. Genau diesen Vorgang hatte die GPK scharf kritisiert.

Die Regierung stand also vor der Wahl, sich mit der Oberaufsichtskommission auf Kriegsfuss zu stellen oder aber Wessels dumm dastehen zu lassen. Sie hat sich für die zweite Option entschieden und will nun nochmals prüfen lassen, ob und wie man den Franzosen die Million doch noch zukommen lassen kann. Denn darauf verzichten werden diese wohl kaum, ihnen ist egal, was Wessels verbockt haben mag.

Dass die Regierung Konsequenzen aus der Affäre zieht, war nicht zu erwarten. Dass sie sich aber auch komplett darum drückt, klare Worte zu den Geschehnissen zu sprechen, ist schwach.