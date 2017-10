Früher, als die Welt noch in Ordnung war, gehörte die Metzgete zu den jährlichen Höhepunkten des bäuerlichen Lebens. Der Tag der Schlachtung war ein Festtag. Die Tötung erfolgte mit Respekt für das Tier. Das Ausbeinen, Wursten, Räuchern, Verpacken beschäftigte die Familie den ganzen Tag und darüber hinaus. Zur Belohnung gab es abends Blutwürste, wie sie frischer nicht hätten sein können.

Heute sind aus Lebensmitteln Industrieprodukte geworden. Fein säuberlich verpackt, im Supermarkt erhältlich. Für viele Konsumentinnen und Konsumenten hat Fleisch nichts mehr mit einem Tier zu tun, das dafür sein Leben lassen musste. Es ist eine Art Bewusstseinsspaltung, welche diese Menschen ergriffen hat. Sie wollen nicht an Blut und Tod erinnert werden, nicht an Schlachthöfe, nicht an fragwürdige Tierhaltung. Lieber halten sie sich an die idyllischen Bilder der Werbung. Und wenn sie bei einer Wanderung mal ein Säuli auf einer Weide sehen, dann sagen sie: jööh!

Gleichzeitig gibt es einen Gegentrend: Fleischverzicht. Das ist zwar konsequent und zu respektieren, aber eine individuelle Entscheidung und keine, die andern aufgedrängt werden darf. Abgesehen davon gibt es einen dritten Weg: bewusster Konsum. Wissen, wie die Tiere gehalten und geschlachtet worden sind; wissen, ob sie eingezwängt in Lastwagen stundenlange Transporte erleiden mussten; bereit sein, ein wenig mehr Geld für hochwertige und nachhaltige regionale Produkte auszugeben.

Wenn nun die Tierschützer die in Sissach geplante Aktion kritisieren und gar ein regierungsrätliches Verbot erreichen wollen, schiessen sie weit über das Ziel hinaus. Die Initianten sind sehr überlegt vorgegangen. Die Schlachtung von zwei Schweinen ist weder Gag noch Show. Sondern Wissensvermittlung, Sensibilisierung – und hoffentlich dann auch Genuss.





Metzgete in Hemmiken