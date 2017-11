Ein echter Börner

Meine Güte, kann der Mann reden. Ohne Punkt und Komma zählt der Marktschreier sämtliche Vorteile auf, bis den Zuhörern auf dem Petersplatz fast schwindlig wird. Aber der Börner V5 ist ja auch nicht nur irgendeine Gemüseraffel. Immerhin handelt es sich hier um den Testsieger. «Alles andere ist Kindergeburtstag.»

Ob Stängeli, Scheiben oder Würfel in verschiedenen Grössen – alles überhaupt kein Problem. Ob Rohkost, Wähe, Rösti oder sogar Pommes frites, alles ist möglich. Einzigartig, fantastisch, unglaublich. Ein echter Burner eben. «Change your life!» – der Küchenhelfer verändert Ihr Leben. Was will man mehr? Ein Muss für jeden Haushalt.

Das Edelstahl-Wunder kostet im Basis-Set (fünf Schäler!) gerade mal lächerliche 55 Franken. Und das Beste daran:

Das Wunderwerk der Technik gibt es auch noch in verschiedenen Farben. Vermutlich der wahre Höhepunkt der Basler Herbstmesse. Ich habe mich dann aber doch für einen Hot Dog

mit Senf entschieden … (sb*)

*Am gestrigen Zukunftstag hat Simon Ballmer (12) die bz-Redaktion besucht.