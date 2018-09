Zugegeben: Es war ein beträchtlicher Kulturschock. Vom Bürgergemeinderat zum Grossen Rat von Basel und dann auch noch im Nationalratssaal von Bern. Binnen einer Woche kann man als Lokaljournalist zuweilen in den Genuss einer ganzen Bandbreite der Demokratie kommen. Vom Appendix des Basler Systems quasi bis zum pulsierenden Herzen der helvetischen Politik. Die Unterschiede, das lässt sich nicht verleugnen, sind immens.

Auf der einen Seite ist dieser prächtige Saal, in welchem man sich meist in gewählter Sprache, nun ja, schon streitet. Aber differenziert und respektvoll. Und auf der anderen Seite ist da dieses riesige «Gschtürm». Da wird genuschelt und geplaudert, gepoltert und reingequasselt. Oft findet der Redende nur dann Gehör, wenn er sich mit flehendem Blick an die Sitzungsleitung wendet, die dann sogleich mahnend eingreift: «Bitte, geschätzte Ratsmitglieder, hören sie dem Redner zu und unterlassen sie ihre Privatgespräche.

Das Paradoxe: Es ist die Bürgergemeinde, welches dem Anstand das bessere Dach bietet. Mit steigenden politischen Meriten, so scheint es, verlieren Mandatsträger einen höflichen Umgang miteinander. Im Bürgergemeinderat reicht es, wenn Sprechende aufstehen – schon werden sie gehört. Im Grossen Rat hilft das Rednerpult, doch ist der Geräuschpegel der Zuhörer verhältnismässig tief. Im Nationalratssaal hingegen verfolgen viele Journalisten die Debatten aus dem Medienzentrum über einen Fernseher, weil sie sich sonst kaum auf die Voten konzentrieren könnten. Auch ihnen wäre mal ein Nachmittag in der Bürgergemeinde zu gönnen.