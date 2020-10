Pro: «Die Konzernverantwortungsinitiative schafft Vertrauen»

Bereits um die Jahrtausendwende unterstrich der damalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan am WEF in Davos, dass die Globalisierung nur Bestand hat, wenn sie für alle Menschen funktioniert. Und 2011 gab die Staatengemeinschaft mit den «UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte» einen neuen Weg vor: Menschenrechte sind für Konzerne nicht einfach ein freiwilliges «nice to have», sondern verpflichtend.

Seither erlassen immer mehr Staaten klare Regeln. Dies ist nicht nur im Interesse von Menschen in Schwellenländern, deren Lebensgrundlagen teilweise durch skrupellose Grosskonzerne zerstört werden, sondern diese Regeln werden schon heute von zahlreichen Schweizer Unternehmen eingehalten. So stellten sich auch die Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz, Coop und Migros und ein beträchtlicher Teil der Westschweizer Wirtschaft hinter einen griffigen Gegenvorschlag. Diesem wurden mit der Gegenvorschlagsvariante des Ständerates alle Zähne gezogen, denn dieser sieht keine Haftungsbestimmungen für Tochterfirmen im Ausland vor.