Artikel schreiben ist ein wenig wie flippern. Du spickst die Kugel in den Kasten, manchmal kullert sie gleich ins Loch, vorbei an den zuckenden Hebelchen. Kein Reflektor wird aktiviert, kein Lämpchen leuchtet auf, kein Geräusch ertönt – einfach nix. «Sorry, zero points!» Manchmal aber zuckt die Kugel wild hin und her, wie von Zauberhand geführt, der Kasten rüttelt und rattert, dass es eine wahre Freude ist. «Congratulations! 1 Extra Game!»

Artikel schreiben ist ein wenig wie flippern. Am 28. Mai kommentierte ich das geplante Rauchverbot auf Baselbieter Spielplätzen. Ich, nicht rauchender Jungvater, schrieb, es bringe nichts: Bei Leuten, die ihre Zigarettenstummel in den Sandkasten schnippen würden, sei Hopfen und Malz eh verloren, diese Grüsel täten das weiterhin – Verbot hin oder her. Die Promotoren hatten aber ein zweites Argument: Kinder sollten keine rauchenden Erwachsenen sehen. Auch diese Begründung zieht nicht. Was müssen wir Kindern sonst noch vorenthalten? Den Anblick von Biertrinkern im Café? Fluchen? Schlecht angezogene Menschen? Willkommen im neuen Puritanismus!

Artikel schreiben ist ein wenig wie flippern. Die Reaktionen auf meinen Kommentar liessen nicht lange auf sich warten. Der Ball flog wie wild hin und her. Die einen stimmten zu, die anderen – die Mehrheit – war nicht einverstanden. Eine Frau schrieb, Rauchen sei das Laster unserer Gesellschaft: Folter für die Mitmenschen, auch draussen, versuchte Tötung sogar, jeder Raucher sei ein Schwerverbrecher. Dann folgte der Vergleich: Rauchen sei der Tschador des Westens.

Ich musste leer schlucken, als ich das las. Gäbe es noch Spielsalons, wäre ich gleich eine Runde flippern gegangen.