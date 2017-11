Die Haltung des Gemeinderats, was die Bildungspolitik in Riehen betrifft, ist widersprüchlich. Anstatt eine Vorreiterrolle zu übernehmen, zukunftsorientierte Lösungen für die Gestaltung des Übergangs an der Schnittstelle Kindergarten-Primarschule einzuführen, will die Gemeinde eben doch lieber warten bis der Kanton seine gesetzlichen Vorgaben anpasst. Falls dann die Einführungsklasse auf kantonaler Ebene ermöglicht werde, könne man immer noch auf den Zug aufspringen, meint die zuständige Gemeinderätin in der bz vom 24. November. Mutlos wird alternativ Ersatz geplant. Statt eines bedarfsgerechten Konzepts wird lediglich zusätzliches Geld gesprochen. Verkauft wird dies als autonome Entscheidung der Gemeinde.