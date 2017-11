Es ist ja möglich, dass ich einfach zu blöd bin. Oder ich benutze mit DuckDuckGo – eine Suchmaschine, die im Gegensatz zu Google keine persönlichen Datenprofile anlegt – das falsche Mittel. Aber auch der Redaktionscomputer, auf dem ich immer noch mit Google surfe, lässt mich mit der Abfrage «Bahnhof Basel Öffnungszeiten» ins Leere laufen: Unter einem grossen Bild der Bahnhofsfront vernehme ich auf der SBB-Website, dass jetzt «aktuell «55 Geschäfte & Services geöffnet» sind. Man heisst mich herzlich willkommen und freut sich auf meinen Besuch. Wie nett!

Offenbar habe ich vergessen, dass ein Bahnhof mittlerweile ein Shoppingcenter mit Gleisanschluss ist. Ich muss also präziser werden: Suchabfrage «Bahnhof Basel Öffnungszeiten Reisezentrum» – et voilà! Da habe ich die Öffnungszeiten des DB-Reisezentrums im Badischen Bahnhof. Etwas weiter unten: «Unser neues Reisezentrum am Bahnhof Basel SBB». Ein hoffnungsvoller Klick führt mich zu einem violett-stichigen Kitschbild der Mittleren Brücke und Reklame für den Weihnachtsmarkt Colmar. Aber Öffnungszeiten? Fehlanzeige!

Ich habe’s dann doch gefunden, und zwar auf local.ch: «SBB AG, Beratung und Verkauf, Fundservice. Centralbahnstrasse 20, 4051 Basel» und – Heureka! – die Öffnungszeiten. Liebe SBB, vermutlich sind auch auf Deiner Website diese Schalteröffnungszeiten irgendwo versteckt. Aber sag doch bitte Deinem Webdesigner: Du hast unter anderem immer noch Kunden, die wollen nur zu Dir und nicht zu 55 Läden. Doch vielleicht ist das einfach zu blöd.