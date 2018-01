Natürlich haben wir alle in der Schule Elementares fürs Leben gelernt. Schreiben, Lesen natürlich, Zählen und Rechnen, später der Umgang mit komplizierteren Fragen rund um Gesellschaft, Kunst und Technik. Bestenfalls konnten wenige Fächer Begeisterung auslösen, was uns beruflich und privat vielleicht weiter gebracht hat. Aber Hand aufs Herz: All der Rest ging bei einem Ohr rein und beim anderen wieder raus.

Was mindestens so sehr wie der Schulstoff Spuren hinterlässt, ist alles, was aus dem gewöhnlichen Schulraster fällt. Wir haben damals zum Beispiel tagelang diskutiert, wie wir unser Schulzimmer streichen sollen. Wir gingen eine Woche ins Lager, um ein Theaterstück einzuüben. In der Wirtschaftswoche im Jura durften wir einen echten Bankdirektor duzen. Und was an den langen Abenden der Skilager lief, behalte ich jetzt lieber für mich – ich habs jedenfalls nach über 30 Jahren nicht vergessen.

All dies droht jetzt nach dem Urteil des Bundesgerichts wegzufallen. Die Richter haben nichts anderes gemacht, als den Anspruch auf Unentgeltlichkeit der Grundschulbildung umzusetzen.

Und dazu gehören die ausserplanmässigen Schulanlässe unbedingt. Deshalb müssen die jetzt überrumpelten Kantone die Finanzierung neu regeln. Der Ruf, man solle die Elternbeiträge mit Steuergeldern ersetzen, wird kommen. Dazu müssen rasch Antworten her. Geschieht das nicht, sind die Schulen fast gezwungen, auf Skilager und ähnliches zu verzichten. Das darf nicht sein.