Zuckerschock

10'000 Naschkatzen besuchten die letzte Sweet and Cake Messe, die während der Basler Warenmesse stattfindet. Auch dieses Jahr kann man von 02. bis zum 05. November schlemmen, was das Zeug hält. Ob pompöse Hochzeitstorte, klassische Cupcakes oder regelrechte Kunstwerke, wie zum Beispiel ein Schuh in Kuchenform. An der Messe ist alles zu finden, was das Kuchenliebhaber-Herz begehrt. Doch nicht nur süsse Gebäcke selbst hat hier einen Platz. Auch das Zubehör, was zum Zubereiten eines kleinen Kunstwerkes benötigt wird, kann hier erstanden werden. Herzige Cupcake-Förmchen in allen möglichen Variationen, jegliches Zubehör für Kindergeburtstage oder auch Dekorationsmöglichkeiten stehen für Backlustige zum Verkauf.

Tickets gewinnen

Auch bz Leser können sich den süssen Spass ansehen und schmecken lassen. Die bz verlost 10 mal zwei Tickets für die Veranstaltung. Um gratis in die Welt der Kuchen und Desserts eintauchen zu können, senden Sie ein Foto von ihrem Lieblingsdessert an verlosung@bzbasel.ch oder posten Sie es unter dem Facebookpost auf der bz-Basel-Seite. (olm)