Dieses Mal blieb ich fast verschont. Von Olten nach Basel hatte ich am Donnerstagmorgen nur noch leichte Verspätung, und der Zug war auch nur ein bisschen überfüllt. Das war gar nichts im Vergleich zu dem Chaos, das am Mittwochabend im Bahnhof Basel herrschte. Normalerweise treffen mich Zugausfälle aber regelmässig. Und zwar gefühlt immer genau dann, wenn ich eigentlich ganz schnell nach Hause will. Das ärgert mich jeweils fürchterlich.

Meinen Frust teile ich dann immer schnell per Whatsapp mit Freunden, Familie und Partner. So kann ich ihnen mit meiner schlechten Laune wenigstens ebenfalls ein bisschen den Feierabend verderben.

Manchmal schimpfe ich auch halblaut vor mich hin, weil das hilft meinen Mitreisenden ungemein, ihren verkomplizierten Heimweg trotzdem einigermassen gut gelaunt zu überstehen.

Oder ich pöble die SBB Hilfskräfte in den gelben Leuchtwesten an. Schliesslich sind sie daran schuld, dass ich mir in der Kälte die Finger abfrieren muss.

Nun, nein. Mache ich natürlich alles nicht. Ich habe es eher mit der stoischen Ethik: Das eigene Los akzeptieren und mit Gelassenheit nach Weisheit streben. Ich schiebe meinen Ärger in solchen Situationen also weg und setze mich möglichst gelassen in ein Café. Dort warte weise darauf, bis sich die Lage beruhigt hat und ich doch noch den Heimweg antreten kann.

Diese Taktik kann ich nur empfehlen, sie schont die Nerven ungemein. Denn eins ist sicher: Das nächste Verkehrs-Chaos kommt bestimmt.