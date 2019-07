Entwaffnend offen zeigt sich die Basler Polizei in ihrem Personalheft und stellt die neue Sekundärwaffe vor. Der Begriff verschleiert, was es eigentlich ist: ein Sturmgewehr. Ein solches fährt bald in jedem Patrouillenfahrzeug der Basler Kantonspolizei mit.

Es entspricht einem Trend, den das Basler Sicherheitsdepartement seit mehreren Jahren bewirtschaftet: die Aufrüstung des Korps. Es errichtet Betonpfeiler, Polizisten tragen Schutzbrillen; sogar ein gepanzertes Fahrzeug wollte Dürr. Und nun also Waffen, die eine Weste auf grössere Distanz durchschlagen können.

Immer ist von einer diffusen Bedrohung die Rede, obwohl die Polizei in ihrer Argumentation bezeichnenderweise auf ein einziges Attentat zurückgreifen muss, das vor 18 Jahren in Zug geschah.