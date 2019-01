Wo bleibt denn da der Reiz, wenn das alljährliche Rätselraten wegfällt, in welcher Farbe du wohl in diesem Semester daherkommen würdest?

Ich danke dir dafür, dass die Bibliothek-Ausleihe schon nach der zweiten Semesterwoche nicht mehr funktioniert hat, weil du dich im Portemonnaie mit meinen restlichen Kärtli verbrüdert hast und dich so fest an meine Cumuluskarte schmiegtest, dass diese bis heute einen schwarzen Abdruck als Andenken trägt, der einmal ein Code gewesen war. Nicht zu verwechseln mit dem anderen schwarzen Fleck, den du als Platzhalter für mein Gesicht getragen hast.

Wieso solltest du dich bis jetzt auch verändern. Du warst doch gut, so wie du bist. Mit all deinen Ecken und Kanten – im wahrsten Sinne des Wortes. Stabiler Kunststoff ist doch nur was für Hipster. Und wer braucht schon eine Karte im Kreditkartenformat – wie unpraktisch. Auch wenn alle anderen Schweizer Unis deinen gut aussehenden und hippen Bruder aus Kunststoff schon vor Jahren dir vorgezogen haben, sind wir Basler dir bis jetzt treu geblieben. Doch nun sind auch deine Tage gezählt, liebe Papier-Legi.

Handfester Beweis intellektueller Wertigkeit

Ausweise sind Auszeichnungen. Allein der Stolz, mit dem Jungjournalisten ihren ersten Presseausweis in den Händen halten: Endlich eine Manifestation des ansonsten so abstrakten Schaffens! Oder die berühmten FBI-Ausweise in amerikanischen Polizeiserien: Bäm, da ist jemand Wichtiges, der sich auf seiner institutionalisierten Mission für Recht und Gerechtigkeit identifiziert!

Gilt natürlich auch für die Universität. Natürlich, ein stattlicher Geistesmensch soll sich nicht mit profanen Karten aufhalten. Es ist schliesslich einzig die Zettelwirtschaft, die wahre Grösse und Intellekt auszeichnet.

Und darin war die Uni stets meisterhaft. Testatbuch, kennt das noch jemand? Ein grünes Heft, das man wie in der Schule mit sich trug und zu Beginn und zu Ende einer Veranstaltungsreihe vom Dozenten unterzeichnen lassen musste. Das galt dann oft schon als Leistungsnachweis, eine Prüfung gabs da nicht. Nur den professoralen Chribbel, das wars.

Dazu reichten sie den dickpapierigen Fötzel, die ganz alte Legi, unmögliches Format, passte nirgendwo wirklich rein, war aber immerhin stattlich, so mit aufgeklebtem Passfoto vom Foti-Automaten. Dann kam die neue Legi – und irgendwie waren alle enttäuscht. Ein schlappes Papierblättchen, qualitativ minderwertiger als jeder Rega- oder Paraplegikerzentrumsausweis. Klar, jedes Jahr gabs einen neuen Papierlappen, aber damit kam man sich organisatorisch noch hobbymässiger versorgt vor als in den letzten Zügen des Lizentiatssystems, wo alle schon auf Bologna, also Bachelor und Master, umstellten. Das ist zum Glück auch schon länger her.

Jetzt ist die Fötzelwirtschaft zu Ende. Endlich eine anständige Plastikkarte, eine für alles: Fürs Kopieren, für den miesen Cafeteria-Kaffee, für was auch immer und ein bisschen auch zum Angeben. Erstaunlich, dass die Uni Basel erst Jahre nach den anderen Hochschulen mitzieht. Dabei will sie doch an der Spitze der Forschung, der Innovation und damit der Zeit sein. Aber egal. Fertig Papierwirtschaft. Hauptsache Aufwertung statt Einsparung.

Andreas Schwald istLeiter Online bz Basel / Basellandschaftliche Zeitung