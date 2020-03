Was weiss denn ich?

Wann hörten wir zum ersten Mal davon? Jeder erinnert sich an den Augenblick, als ihn am 11. September 2001 die Nachricht erreichte, ein Flugzeug habe ein Hochhaus in New York gerammt; welches Gebäude betroffen war, erfuhr man kurz darauf; dass es sich dabei nicht um einen Unfall, sondern um einen bewussten Akt der Zerstörung handelte, begriff man schnell. Die Nachricht traf einen unvorbereitet, umso schockierender war sie. Aus Filmen kannte man die Vorstellung, Aliens würden eine Stadt wie New York heimsuchen (in den 30er-Jahren genügte noch ein Fabelwesen wie King Kong, um Angst und Schrecken zu verbreiten); dass es einzelne Fanatiker gab, die bereit waren, viele Menschenleben auf einen Schlag auszulöschen, gehörte seit den Olympischen Spielen 1972 zu unserer Vorstellungswelt; doch mit diesem Anschlag war eine neue Qualität an Gewalt und Opferzahlen erreicht; im Übrigen war die Globalisierung schon so weit fortgeschritten, dass die Täter sicher sein konnten, dass die Bilder des Attentats in die ganze Welt hinausgetragen würden. Der Augenblick prägte sich ein. Er blieb abrufbar. Auch Sie, die das jetzt lesen und alt genug sind, den Augenblick erlebt zu haben, erinnern sich natürlich, wo Sie sich gerade aufhielten, als die Twin Towers des World Trade Centers einstürzten.

Der Anruf einer Pariser Freundin auf dem Festnetz – ein Handy besass ich noch nicht, das Smartphone war noch nicht erfunden oder jedenfalls nicht auf dem Markt – erreichte mich in der Küche meines Hauses in Frankreich, genau dort, wo ich mich auch jetzt, knapp neunzehn Jahre später, aufhalte (diesmal mit Smartphone und dadurch mit vielen Freunden vernetzt). Ich war gerade dabei, die Küche zu streichen. Ich schaltete sofort den Fernseher ein und blieb nun während Stunden davor sitzen. Ich telefonierte mit Freunden. Wir alle – wo wir auch waren – wurden Zeugen der Vorgänge, die Millionen andere zur gleichen Zeit ebenfalls am Fernsehen verfolgten: Nachdem ein erstes Flugzeug in den Nordturm des World Trade Center gelenkt worden war, explodierte vor unseren Augen eine weitere Maschine im zweiten Tower, während, wie gemeldet wurde, andere Flugzeuge gekapert und andernorts in den sicheren Untergang gezwungen wurden. Sprachlosigkeit und Lähmung wichen dem Entsetzen. Die Tragödie nahm ihren Lauf; man war vom ersten bis zum letzten Augenblick dabei; nicht wenige sorgten sich um Freunde, Bekannte oder Verwandte, die sich gerade in New York aufhielten (oder sogar in einem der Flugzeuge sassen, die sich auf ihrem Todesflug befanden). Ich habe das Zimmer, in dem der Fernseher stand, an diesem Tag nicht mehr verlassen. Kein Zeit-Bild-Gedächtnis-Mythos Die Bilder gingen einem nicht aus dem Kopf, die starken Gefühle veränderten sich allmählich, die erinnerten Bilder auch. Im Laufe der folgenden Wochen, Monate und Jahre sollte man noch oft Gelegenheit erhalten, die Einschläge der entführten Maschinen und den Einsturz der Twin Towers Revue passieren zu lassen. Wem es gelang, wegzuschauen oder auszuschalten, schaffte es nicht notwendig, die Bilder zu verdrängen; auch nicht die Rufe jener schockierten Zuschauer, die auf ihren Handys filmten, was unmöglich schien; Menschen, die vor einer weit in den Himmel aufragenden Staublawine davonrannten; Menschen, die in ihrer Verzweiflung aus den Hochhäusern in die Tiefe sprangen; New York in eine graue, undurchdringliche Staub- und Aschewolke gehüllt, die den Tag zur Nacht machte und sich als dicke Schicht auf den Strassen, Autos und Menschen ablagerte. All das hat sich jenen, die Zeugen des Geschehens waren, für immer eingebrannt, gleichgültig, ob sie sich in New York oder an einem weit entfernten sicheren Ort aufhielten. Dass sich eine Vielzahl von Filmen, Essays, Sachbüchern und Romanen direkt oder indirekt auf dieses Ereignis beziehen würden, wie sich zuvor unzählige Filme, Essays, Sachbücher und Romane auf den Fall der Berliner Mauer 1989 bezogen hatten, war eine der zu erwartenden intellektuellen Folgen dieser von Menschen zielsicher herbeigeführten Katastrophe; von den diversen Verschwörungstheorien, die seither darüber kursieren, ganz zu schweigen. Eines war allen klar: Die Welt war nach diesem Morgen in New York nicht mehr dieselbe wie zuvor.

Wann begann sich das Virus in unseren Köpfen einzunisten?

Wann hörten wir zuerst vom Coronavirus? Wo waren wir, als wir es hörten? Wann fingen wir an, dessen Verbreitung wahrzunehmen, wann wurde uns dessen Gefährlichkeit bewusst? Wann begann sich das Virus als konkrete Bedrohung in unseren Köpfen einzunisten? (Die Frage, wann es sich wieder entfernen wird, wage ich nicht laut zu formulieren.) Kaum jemand wird sich daran erinnern; ich jedenfalls erinnere mich nicht. Es wird im Fall dieser Katastrophe oder Krise – deren Quelle und Ausgangspunkt vermutlich nie mit letzter Sicherheit erforscht werden wird – keinen Zeit-Bild-Gedächtnis-Mythos geben wie im Fall der einstürzenden Türme von New York. Mehr Echo denn Einschlag einer Bombe Weit weg, in einer Stadt in China, deren Namen ich zuvor nie gehört hatte, breitete sich etwas aus, von dessen Gefährlichkeit sich zunächst lediglich Virologen und Epidemiologen, Genetiker und Biologen, allmählich aber auch eine zunehmende Zahl von Politikern und Journalisten eine Vorstellung machten. Es dauerte Wochen, bis auch der Rest der Welt – weit über eine mir bislang unbekannte chinesische Provinz hinaus – begriffen hatte, was ihr bevorstand; dass ihr ähnliche Eingriffe in den Alltag wie der chinesischen Bevölkerung blühten, wusste sie noch nicht. Wie bei allen Ereignissen, die sich in weiter Ferne abspielen, gab es viele Möglichkeiten, sich eine Weile zurückzulehnen und in Sicherheit zu wiegen. Doch die Sicherheit war trügerisch. Die erste Nachricht über dieses Virus schlug also nicht wie eine Bombe ein. Man nahm sie eher wie ein fernes Echo wahr, über das man hinweghören konnte, wie man über Gewalttaten oder Kriege in fremden Ländern, über Flüchtlingsströme in Syrien oder verfolgte Ethnien hinwegweghören konnte (und kann). Die Nachrichten kamen schleichend und schwollen an; sie begannen uns erst zu beunruhigen, als die Ratschläge der Wissenschaftler und die Appelle der Politiker und Gesundheitsbehörden immer eindringlicher wurden. Ausser den üblichen Verdächtigen (von links und von rechts) versuchte niemand, die Rolle des Besserwissers oder Provokateurs zu spielen, um sein eigenes Süppchen zu kochen. Was den angenehmen Nebeneffekt hatte, dass sich Populisten und Vereinfacher plötzlich verkrochen und verstummten; zumindest jene, die nicht schon an der Macht waren oder geradezu zwanghaft die Welt vereinfachen müssen; ersparen wir uns hier eine Namensliste.

Im besten Fall dämmert am Horizont ein ungeahnter Aufbauwille.

Viel Fantasie ist nicht nötig, um sich vorzustellen, dass die Folgen dieser Epidemie die Folgen des Attentats vom 11. September 2001 ebenso in den Schatten stellen werden wie die Folgen der Finanzkrise 2008, die seltsamerweise immer wieder in einem Atemzug mit der aktuellen Pandemie genannt wird, obwohl die Finanzkrise doch ganz und gar menschengemacht war. Sicher ist: Die Folgen werden ungleich mehr Menschen direkt betreffen als die Anschläge vom 11. September 2001. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde deren historische Dimension relativ schnell und richtig eingeschätzt. Was die Folgen der Coronapandemie angeht, sieht es schon schwieriger aus, denn hier sind global so viele grosse und kleine Unternehmen, Angestellte, freischaffende Kreative und Künstler, Mieter, Vermieter und Anleger, durchweg jede und jeder betroffen, sodass jede und jeder einen Entwurf für sein ganz persönliches Horrorszenario im Kopf hat; von den Toten ganz abgesehen. Zwar geht es im Augenblick erst einmal darum, die Gegenwart – von Tag zu Tag – zu meistern, doch die ungewisse Zukunft droht mit Macht. Und umso mehr, als jeder auf sich selbst, seine Familie, die eigenen vier Wände zurückgeworfen ist. Im besten Fall dämmert am Horizont ein ungeahnter Aufbauwille, wer weiss; wer möchte es nicht hoffen.

Zur Person Alain Claude Sulzer wurde 1953 in Riehen geboren. Er arbeitete als Bibliothekar und später als Journalist. Seit den 80er-Jahren hat er eine Vielzahl von Texten veröffentlicht, die meisten davon in Prosa. Seine Essays, vor allem aber auch seine Romane, machten ihn zu einem der wichtigsten Schriftsteller der Schweizer Gegenwart. Zu seinen bekanntesten Werken zählen «Aus den Fugen» und «Ein perfekter Kellner». Für sein Schaffen erhielt er zahlreiche Preise, darunter den Prix Médicis étranger, den Hermann-Hesse-Preis und 2013 den Kulturpreis der Stadt Basel. Alain Claude Sulzer lebt und arbeitet in Basel, Berlin und im Elsass.