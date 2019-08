Die Gebiete am Prattler Hang wurden nach dem Krieg bebaut. In die stattlichen Einfamilienhäuser zogen nicht gerade die ärmsten Bewohner der Gemeinde. Jahrzehntelang war dort öffentlicher Verkehr kein Thema, davon zeugen die grosszügig bemessenen Autogaragen. Jetzt sind die Bewohner in ein Alter gekommen, in dem Autofahren nicht mehr so einfach fällt. Ihre – notabene selbst gewählte – privilegierte Wohnlage wird damit zum Problem. Um dieses zu lösen, verlangen sie, dass die Gemeinde eingreift. Und diese beschliesst kurzerhand ein neues Privileg für die Hangbewohner.

Denn um eine Bevorzugung handelt es sich hier. Man stelle sich nur vor, was geschähe, wenn auch andere Quartiere eine ähnliche Speziallösung für sich fordern würden, entgegen der Meinung der Experten, entgegen der plötzlich unsicheren finanziellen Zukunft der Gemeinde – entgegen jedem Gleichheitsverständnis.

Die Prattler Hangbewohner haben aber laut genug geschrien, und die Politiker sind eingeknickt, mit Unterstützung vor allem der SVP. Der Gemeinderat hat dies nach anfänglicher Skepsis mitgemacht. Auch wenn es im vorliegenden Fall nun nicht um sehr viel Geld geht: Das riecht doch sehr nach Klientelpolitik. Oder vielleicht trifft auch das zu, was in Pratteln hinter vorgehaltener Hand erzählt wird: Dass der Gemeinderat mit der Speziallösung die guten Steuerzahler am Hang gut stimmen will. Mehr politisches Gewicht für diejenigen, die Geld haben – das wäre keine gesunde Entwicklung für eine aufgeschlossene Gemeinde wie Pratteln.