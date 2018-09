Im Jahr 1928 gab es gerade mal 33 Tage, an denen die Schiffe den Weg über den Rhein nach Basel schafften. Schuld daran war Johann Gottfried Tulla (1770 - 1828), Oberst des Tiefbauamts des Grossherzogtums Baden – ein eigentlich genialer Ingenieur. Tulla hatte den Rhein ausgebaut, schiffbar gemacht und begradigt.

Das war zwar eine Glanzleistung, aber mit Nebenwirkungen. Tulla hatte den Rhein zwischen Lauterbourg im nordöstlichen Elsass und Basel um 30 Kilometer verkürzt. Durch die grössere Fliessgeschwindigkeit des Wassers wurde die Erosion des Flusses verstärkt. Bei Kembs entstand so die felsige Schwelle von Istein. Sie machte den Zugang zum Hafen von Basel so gut wie unmöglich.

Abhilfe sollte erst die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg bringen. So erhielt die Schweizer Schifffahrt durch die Anerkennung der Schweiz als Rheinanlieger im Versailler Vertrag neuen Aufschwung. 1919 begannen die Arbeiten am ersten Hafenbecken in Kleinhüningen und vier Jahre später fuhr der erste Schleppzug in das knapp 480 Meter lange Hafenbecken ein. Pläne für den Ausbau des Hafens bestanden schon vor dem Krieg. Thematisiert wird der Hafenbau auch in der sehenswerten Ausstellung zur Zeitenwende 1918/1919 im Lörracher Dreiländermuseum.

Noch mehr Auftrieb erhielt die Schifffahrt durch das Frankreich zugestandene Recht, den Rheinseitenkanal zu bauen. Festgelegt wurde auch dies, samt des Nutzungsrechts der Wasserkraft, im Versailler Vertrag. Der Canal d'Alsace, wie er in Frankreich heisst, verläuft von Kembs bis Vogelgrun und ist 52 Kilometer lang und 150 Meter breit. Mit dem Bau, der durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen wurde, wurde 1928 begonnen. Je weiter man damit war, desto höher waren die Tonnagezahlen im Basler Hafen.

Weil sich das Wasser beim Staubereich Kembs bis zu 20 Prozent auf Schweizer Flächen zurückstaut, hat die Schweiz Anrecht auf 20 Prozent des produzierten Stroms. Dies ist auch der Grund, weshalb sie bei der Verlängerung der Konzession von Kembs mitreden konnte und Kraftwerkbetreiber Electricité de France (EDF) einen Teil der Renaturierung des Flusses Wiese bezahlt.

Für den Bau der Wasserkraftwerke zwischen Kembs und Gerstheim, südlich von Strassburg, hat EDF eine Strasse angelegt, die noch heute besteht. Sie verläuft auf 100 Kilometern schnurgerade neben dem Rheinseitenkanal und wird im Volksmund «route EDF» genannt. Regelmässig werden hier Raser mit Geschwindigkeiten von über 150 km/h geblitzt, obwohl je nach Abschnitt nur 70 km/h oder 80 km/h erlaubt sind.

Die Kolumne erscheint erst nach den Herbstferien am 17. 10. wieder.