Wenn ein Unfall geschieht, sagt man, ist wegschauen unmöglich. Dasselbe gilt für den Zusammenbruch des einstigen Zugpferds der MCH Group. Die Baselworld ist ein Schatten ihrer besten Zeit. Die Ausstellerzahl ist im Vergleich zum Vorjahr halbiert. Die Fläche drastisch reduziert. Allein die daraus resultierenden Wertverluste auf den prunkvollen Messehallen sind dramatisch – und haben der Gruppe bereits ein Minus von über 100 Millionen Franken im Geschäftsverlauf 2017 beschert.

Die Baselworld steht vor einer Zeitenwende. Und sie muss reagieren. Eine Servicewüste und zu teuer sei sie, reklamieren Aussteller. Die jahrelang hochgetriebenen, astronomischen Hotelpreise? Nur eines der Zahnrädchen in diesem Uhrwerk. Die Leitung setzt jetzt auf eine Edelmesse für die ganz grossen Marken. Die kleinen Aussteller ächzen, sie blieben auf der Strecke.

Die Stossrichtung in der Krise ist klar: Lieber weiter die Elite umsorgen als die teils aufstrebenden Kleinen auch noch mitschleppen zu müssen. So zerfällt, was die Messe gross gemacht und ihr Respekt verschafft hatte: Dieser grosse Marktplatz, ein summendes und brummendes Fest, währenddessen sich die Branche austauschen und gegenseitig stärken kann. Das schiere Wachstum hat den Zenit überschritten. Und so kommt es, dass sich die Baselworld ausgerechnet jetzt im freien Fall befindet, wenn es der Branche eigentlich ziemlich gut geht.