Ich hoffe, Sie haben den gefährlichsten Feiertag des Jahres heil überstanden. Dieser Feiertag hat ja Auswirkungen auf das ganze Jahr, passieren doch fast jeden Tag Auffahrts-Unfälle! Dies nur als launigen Einstieg. Ich möchte Sie nämlich in dieser Kolumne dreimal kurz zum Lachen bringen.

Nachdem in letzter Zeit immer wieder selbsternannte Gesundheits-Talibane à la Ruth Humbel mit der Forderung liebäugeln, man solle Menschen, die «gesund» leben, mit Prämienreduktionen belohnen, warte ich darauf, dass endlich die Besucher meiner Vorstellungen den Ticketpreis von der KK bezahlen lassen können, denn: Lachen ist die beste Medizin. Das ist eine anerkannte Lebensweisheit. Nun, ich warte wohl vergebens. Übrigens, wie soll das «Gesundleben» überprüft werden? Vielleicht mit der chinesischen Software «Wii sii juu», die jeden Schweizer per Gesichtserkennung identifiziert, dabei registriert, was er genau isst, ob er sich bewegt und in welchem Tempo? Lachen ist gesund, heisst es und eigentlich ist es ja meine Kernkompetenz, einen Saal voller Leute zum Lachen zu bringen, das ist mir auch schon mehrere tausend Male gelungen.

Die schwierigste Aufgabe aber war eine Anfrage der «NZZ» für eine Kolumne. Die freundliche Dame antwortete mir auf meine Frage, welches Thema denn gefragt sei: «Keines, bringen Sie uns einfach zum Lachen.» Hui, das ist schnell gesagt! Aber warum soll ausgerechnet ich, den die «NZZ» wohl in einer Kritik eher als «Schenkelklopf-Plumpsack mit Pointen-Durchfall» bezeichnen würde, den «NZZ»-Leser zum Lachen bringen? Gut, ich könnte ihn mal kurz intellektuell beleidigen und ihm den kürzesten Witz erzählen. Bitte anschnallen, hier kommt er: «... äähm ... Dingsheimer ...». Ist das lustig? Nein, sich über Krankheiten lustig machen, pfui!