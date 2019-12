Susanne Wille: «Heute hatten wir ein richtig schönes Meeting»

„Meetingitis“ wird sie genannt, die Diagnose. Wenn zu viele Sitzungen einen am Erledigen der eigentlichen Arbeit hindern. Egal, wo ich hinkomme. Egal aus welcher Branche, aus welcher Firma. Der Tenor lautet selten bis nie: „Wir hatten heute eine wunderbare Sitzung“. Warum ist das eigentlich so? Was ist das Geheimnis einer erfolgreichen Sitzung? Klar: Straffe Leitung, klare Struktur, Effizienz, Effektivität etc. Aber sonst? Was braucht es, damit Sitzungen, die nicht nur in Management- oder Führungspositionen inzwischen den Tag prägen, zu einem erfüllenden Erlebnis werden? Klar ist, das Thema ist in Zeiten von Teamarbeit, Transformation und beweglichen Organisationen noch wichtiger geworden.

So sammelt Steven Rogelberg in seinem Buch Daten und Fakten. In «The surprising Science of Meetings“ sagt er: Sitzungen werden besser, wenn sie kürzer sind. Rogelberg zitiert dazu das Parkinsonsche Gesetz. Der Soziologe Cyril Northcote Parkinson beobachtete unser Arbeitsverhalten und kam zum Schluss: Arbeit dehnt sich in genau dem Masse aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. In einem wissenschaftlichen Test teilte er Studierende in zwei Gruppen auf. Beide sollten ein mathematisches Problem lösen. Eine Gruppe bekam so viel Zeit, wie effektiv für die Lösung des Problems nötig war. Die andere Gruppe bekam mehr Zeit. Stellte sich heraus, dass Gruppe 2 auch effektiv mehr Zeit brauchte, um die Aufgabe zu lösen. Schon bedenklich, dass Parkinson vor über einem halben Jahrhundert dieses Gesetz publiziert hat. Und der Verdacht liegt nahe: Wir haben noch nicht allzu viel daraus gelernt. Studien dazu gibt es zahlreiche. Über die vielen Milliarden Dollars, Pfund, Euros, Franken, die vernichtet werden wegen überflüssiger Meetings. Von den vielen Jahren Lebenszeit ganz zu schweigen, die wir in Sitzungen verbrauchen.