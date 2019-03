Wie die alte Fasnacht kommt das jetzt daher, ich weiss, kann aber nichts dafür, bin erst heute wieder an der Reihe hier. Was ich zur Fasnacht anmerken wollte, kann man ebenso gut zur Fastenzeit sagen, in der wir grad stecken: dass wir keine Mühen scheuen, unser Leben flächendeckend zu verharmlosen.

Mit Gott und Teufel war Fasnacht vitaler, total ausgelassen. Ein paar Tage war alles ausser Kraft, was ab Aschermittwoch wieder galt. Heute bleibt all das in Kraft. Der Narr muss sich prüfen, ob er mit seiner Verkleidung, mit Gesten und Worten jemanden verletzen könnte.

«Könnte» reicht für Reklamation. Toleriert wird nur noch Lustigkeit mit approbierter Verkehrstauglichkeit, «vernünftiger Frohsinn», wie Bambergs Bischof Schick formuliert. Der unvernünftige Frohsinn nämlich, also vermutlich Peach Webers subversiver Witz, könne leicht jemandem in den falschen Hals geraten, zur verletzenden Waffe werden und ganz viel Schaden anrichten.

Klar, so war es auch stets gemeint. Humor, die Paradewaffe, vor allem gegen eingebildete Popanzen und andere Idioten. Das gilt jetzt als ruchlos, also müssen Spassvögel vor der Vernunft antraben, bevor sie ihre Pfeile abschiessen, noch besser vor dem Tribunal, das heute die Vernunft zu vertreten sich anmasst: dem Online-Hühnerhof mit seinem korrekten Gegacker und Geflatter. Das Urteil heisst «vernünftiger Frohsinn», das schmeckt nach Verkuppelung von Ratio und Rausch, von Zen und Zoten, von Korrektheit und Subversion, von Konventionsdruck und Druckausgleich – ein Doppelbett, auf dem beide austrocknen, die Vernunft wie der Humor, sie geben ihren Geist auf in der Einheitssauce der Harmlosigkeit …

Die Fastenzeit richten wir ähnlich zugrunde. Auf die (nicht passierte) Ekstase der Fasnacht folgt nicht Askese, sondern eingemittete Mässigung (wie an der Fasnacht). Ich hörte einem Kirchenmann zu, wie er dem Fasten den letzten spirituellen Zahn zog, nein, sagte er, man müsse nicht wirklich verzichten, es genüge, sich zu bescheiden, was im Übrigen schwer gesund und nur vernünftig sei, alle Ernährungsfachleute bestätigten das usw. Religion sozusagen als Erfüllungsgehilfin des Bundesamtes für Gesundheit, hundertprozentig auf der Schmalspur des Zeitgeistes.