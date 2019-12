100 Jahre Theodor Fontane: Das würde der berühmte Schriftsteller heute sagen, wenn er interviewt würde

Theodor Fontane und Gottfried Keller: der deutsche und der Schweizer Autor, beide 1819 geboren, vor 200 Jahren, Keller am 19. Juli in Zürich, Fontane am 30. Dezember in Neuruppin. Beide Autoren gelten als herausragende Vertreter des Realismus. Keller begann früh zu schreiben, Fontane erst spät, nach Jahren als Apotheker, Journalist und Theaterkritiker. Während Keller lange mittellos lebte und ledig blieb, war die Existenz des Ehepaars Fontane und seiner Kinder meist gut abgesichert.

Dass Gottfried Keller als der gefühlvollere und leidenschaftlichere Autor erscheint, mag daran liegen, dass Fontane erst mit 56 Jahren so richtig mit der Schriftstellerei begann. Als er bereits ein Alter erreicht hatte, das für eine gewisse Abgeklärtheit steht. Das war 1876. Ein Jahr zuvor war Gottfried Kellers Novelle «Romeo und Julia auf dem Dorfe» erschienen, im Novellenzyklus «Die Leute von Seldwyla».

Auch Bauern können bei Gottfried Keller tragische Figuren sein

Fontane hat «Romeo und Julia auf dem Dorfe» eine «wundervolle Erzählung» genannt. Er selbst veröffentlichte 1887 mit seinem Roman «Irrungen Wirrungen» eine ähnliche Geschichte um unerfüllte Liebe – die sich aber deutlich anders liest als die Novelle des Kollegen aus der Schweiz. Deren Titel verweist auf Shakespeare – Gottfried Keller verlegt «Romeo und Julia» in ein Dorf seiner Zeit. Sali und Vrenchen sind die Kinder zweier Bauern, die sich aufs Ärgste zerstritten und gegenseitig in die Armut getrieben haben. Das junge Liebespaar, verwaist und in jedem Fall bitterarm, sieht keine Zukunft für sich und beschliesst, gemeinsam in den Tod zu gehen. Worin mehr Poesie als Realismus steckt.

Keller verärgerte konservative Zeitgenossen: Vrenchen und Sali verbrachten ihre «Hochzeitsnacht» ohne Segen der Geistlichkeit auf einem entwendeten Kahn und wählten danach den Suizid. Seine Erzählung war auch politisch motiviert: Galt bislang die Regel, nur das Schicksal Hochgestellter biete Tragödienstoff, so brach Keller diese bewusst und stellte arme Bauern ins Zentrum eines Trauerspiels. Schon 1849 hatte Keller seine Vorstellung von Gleichheit so formuliert: «Wenn die Bewohner der Bauernhütten erfahren, dass ihr Herz gerade auf die gleiche Weise schlägt, wie das der feinen Leute (…), dann wird endlich jene Sucht nach Carrière und Vornehmheit wie ein trüber Nebel verschwinden.»

Fontanes Roman als «grässliche Hurengeschichte» geschmäht

Dem Nebel von «Carrière und Vornehmheit» nicht entweichen kann Theodor Fontanes Protagonist Botho von Rienäcker, Baron und Offizier im preussischen Berlin. Im Roman «Irrungen Wirrungen» liebt er die in kleinsten bürgerlichen Verhältnissen lebende Magdalene. Ähnlich Kellers Liebespaar verbringen auch diese zwei nur ein paar Sommermonate miteinander, bis alles endet. Während Vrenchen und Sali kein Standesunterschied trennt, ist es bei Botho und Lene gerade dieser, der eine gemeinsame Zukunft unmöglich erscheinen lässt. Beide fügen sich und wählen standesgemässe Partner. Realismus siegt über Poesie.

Auch Fontanes Roman stiess auf Kritik. Von «grässlicher Hurengeschichte» war die Rede, und auch, dass Fontane ein Mädchen aus niederem Stand seinem adligen Liebhaber als moralisch überlegen zeichnete, erregte die Gemüter. Dabei findet man Magdalene heute viel zu brav und viel zu demütig. Wie schrecklich vernünftig und selbstlos sie zu Botho spricht, als dieser die Liebschaft beendet: «Du hast mir nichts versprochen. Ich habe dich von Herzen liebgehabt, das war mein Schicksal, und wenn es eine Schuld war, so war es m e i n e Schuld.» Mit dieser Idealvorstellung einer Frau bringt Fontane jedes nur ansatzweise emanzipierte weibliche Wesen in eine böse Wallung, um es in der Sprache seiner Zeit zu formulieren.

Und auch wenn der Freitod von Sali und Vrenchen so gar nicht gefällt: Die Aussage Vrenchens – in ihrer ganzen Emotionalität und Dramatik – klingt wesentlich moderner als Lenes ergebene Worte es tun: «Wir können nicht zusammen sein und doch kann ich nicht von dir lassen, nicht einen Augenblick mehr, nicht eine Minute!»

Fontane und Keller, zwei poetische Realisten: Im Vergleich dieser Erzählungen gehen die Punkte für eine gleichberechtigte Sicht auf die Frau an Keller. Die Punkte für Poesie, auch in der Sprache, ebenso. Die Punkte für Realismus und Humor? Muss man Fontane zugestehen. Im Rückblick scheint Keller seiner Zeit voraus und Fontane als Kind seiner Zeit.

von Susanne Holz