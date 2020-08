250 Jahre Hegel: Eine Vernunft, die keine Ruhe gibt

Wenn man an Hegel erinnert, kommt man nicht um den Skandal herum, der heute mit den Wörtern «Vernunft» und «vernünftig» zusammenhängt. «Jetzt sei doch vernünftig!» oder noch schlimmer: «Nimm endlich Vernunft an!» Das war gerade nicht, was Hegel darunter verstand: Vernunft verlangt gerade nicht, sich zu ducken und sich mit den geltenden Gegebenheiten abzufinden. Vernunft ist ein aktives Prinzip. Sie treibt uns an. Hegels Philosophie war eine Philosophie der Bewegung. Der späte Hegel der Berliner Jahre war zwar nicht gerade bekannt für überschäumende Gefühlsausbrüche, seine – gut besuchten – Vorlesungen müssen für die Hörer quälend gewesen sein. Hegel war ein miserabler Vortragender, sein gemurmeltes Schwäbisch war kaum verständlich. Und für die Romantiker, die sich stets an der Schwelle einer neuen wunderbaren Zeit wähnten, hatte er gar nichts übrig.

Was sich Hegel aber auch als Berliner Professor nicht nehmen liess, war die Feier der Französischen Revolution. An jedem 14. Juli hob er das Glas. Ein «herrlicher Sonnenaufgang» sei die Revolution gewesen; der Moment, in dem der Mensch es gewagt habe, sich auf seine geistigen Fähigkeiten zu verlassen und die Realität an den Prinzipien der Vernunft zu messen, ja ihr zu unterwerfen. Das Denken soll die Wirklichkeit regieren Die Gesetzmässigkeit und Ordnung der Aussenwelt sei nur eine Scheinerfahrung oder bequeme geistige Gewohnheit, argumentierten vor allem die englischen Empiristen. Kant hatte dann vorgeschlagen, die Daten der Aussenwelt würden erst in und von unserem Kopf in eine Ordnung gebracht. Die Realität draussen nannte er «das Ding an sich», von dem wir nichts wissen können. Für die deutschen Philosophen nach Kant war klar, dass der Mensch (als Subjekt des Erkenntnisprozesses) die Form(en) vorgebe. Deshalb hiess die Epoche der Deutsche Idealismus. Sie gaben sich aber mit Kant nicht zufrieden. Auch die berühmte WG auf dem Tübinger Stift nicht: Hölderlin, Hegel und Schelling. Für Hegel nahm Schelling eine Abkürzung: Geist ist bewusst gewordene Natur. Dort herrschen die gleichen Gesetze, wie sie im Geist wirken. Für Hegel kam diese Identität etwas plötzlich. Das muss sich erst herausbilden.

Nach der Revolution, so Hegel, sei klar, dass man in Sachen Staat, Gesellschaft und Politik nichts anderes gelten lassen dürfe, als was die Vernunft vorgebe. Der Mensch hat sich vorgenommen, die Realität nach seinen Vorgaben zu gestalten. Hier liegt der Kern von Hegels berühmtem Diktum «Das Wirkliche ist vernünftig und nur das Vernünftige ist wirklich.»

Hegel und den Kollegen in Deutschland war natürlich nicht entgangen, dass in Frankreich nach der Erstürmung der Bastille zwar die «Herrschaft der Vernunft» ausgerufen worden war, aber was da abging, keineswegs vernünftig war. Hegel empfahl, das Geschehen nicht vom Resultat her zu beurteilen, sondern als Prozess. Die vorrevolutionären Zustände hätten die Differenz klar gezeigt zwischen dem, was die Vernunft vom Menschen weiss, und den aktuellen despotischen Zuständen. Der Mensch ist ein denkendes Wesen; fähig, nach rationalen Massstäben zu handeln, und deshalb frei.