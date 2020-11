50 Jahre «Tatort»: Warum das erfolgreichste Krimiformat aller Zeiten nicht tot zu kriegen ist

Meine kulturellen Leidenschaften lebe ich wie viele Menschen derzeit zurückgezogen in meiner Online-Bubble. Auf meine von Algorithmen oder mit Zufallsklicks erbeuteten Filme und Songs bin ich zwar furchtbar stolz. Aber ich bin mit ihnen manchmal auch furchtbar einsam. Meine Bürokollegen und ich, so scheint es, leben in kulturellen Parallelgesellschaften. «Kennst du diese Serie?» «Nein, nie davon gehört.»

Gibt’s denn nichts mehr, worüber man sich bei gleichem Wissensstand gleichzeitig ärgern oder freuen darf? Hat sich Kultur als Gesellschaftskitt überlebt? Es scheint so. Doch Halt! Ein gar nicht so kleines Fernsehformat behauptet sich seit fünfzig Jahren erfolgreich gegen die Vereinzelung und schenkt dem sterbenden Fernsehen bei jeder Folge durchschnittlich 10,145 Millionen Zuschauer. Die Krimireihe «Tatort», dieses föderalistische Unterhaltungsschlachtschiff, geschaffen von einem Dutzend Rundfunkanstalten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, ist der letzte Anker für Bürogespräche am Montagmorgen. 1145 Folgen wurden bis heute ausgestrahlt. Seit Kommissar Paul Trimmel am 29. November 1970 in der Folge «Taxi nach Leipzig» die ziemlich konventionelle Jagd auf Täter eröffnete, hat sich der «Tatort» für Generationen von Menschen als festes Sonntagsritual etabliert. In manchen Haushalten soll der «Tatort» sogar den traditionellen Kirchengang überlebt haben.

In so einer Liga spielt eigentlich nur noch der Fussball. Mit dem teilt der «Tatort» auch mehr, als man denkt: Fankult, Spieldauer (90 Minuten), die Bevorzugung regionaler Teams und das Randphänomen selbst ernannter Experten, die vor dem Fernseher, in den Feuilletons, auf Internetforen und in Kommentarspalten übertriebene Häme und Lob über ein durchschnittliches Krimiformat ausschütten.

Ein Format schreibt sich in Familiengeschichten ein