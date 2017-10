Aarau war einmal Hauptstadt der Schweiz, hat es im Unterricht geheissen. Aber das ist lange her. Und lange hat es auch nicht gehalten, nur einen Sommer lang.

Es sei ein Kanton, durch den man durchfährt, heisst es, auf der A1 oder auf der A3. Die Alpen sind woanders und die grossen Städte auch. Selbst die Aargauer fahren raus, in andere Gegenden, wo es schöner ist. Der Aargau ist gar kein rechter Kanton. Der Aargau, das sind Limmattal, Wynental, Fricktal, Seetal und Freiamt.

Das Freiamt liegt im Südosten. Hügelketten rahmen es ein. Durch das Freiamt fliessen Bünz und Reuss. Im Freiamt gab es früher viele Kriege, weil die Freiämter katholisch blieben und die anderen nicht. Auch das ist lange her.

Im Freiamt bin ich aufgewachsen, in Bremgarten. Bremgarten ist ein Städtchen, das in eine Flussschlaufe geklemmt liegt. Es war schon im Mittelalter ein Städtchen und geht es nach den Einwohnern, wird es auch in fünfhundert Jahren ein Städtchen bleiben. Hinter Bremgarten erhebt sich der Mutschellen. Danach kommt bald einmal Zürich. Der Mutschellen ist entstanden, als ein Gletscher verschwunden ist, habe ich gelesen. Die Leute auf dem Mutschellen wohnen in teureren Häusern. Sie sind teurer, weil man aus dem Fenster aufs Tal hinabsehen kann, auf die Tankstelle und auf den McDonald’s, aber auch auf die Bremgartner Kirchen, den kleinen Vatikan. Die Leute vom Mutschellen fahren oft nach Bremgarten. Sie haben nämlich kein eigenes Freibad. Sie zahlen den Eintritt, doch von ihren Steuern wollen sie der Badi nichts abgeben. Lieber kaufen sie sich neue Kreisel mit Kunst obendrauf. Die Kunst kommt aus dem Dorf. Das ist wichtig.

Die Schule, auf die ich ging, war ein Steinkasten aus dem neunzehnten Jahrhundert. Hier, in der Bezirksschule, waren die besseren Schüler. Der Rest musste auf die andere Flussseite, in die Sek und in die Real. Eine Brücke aus Holz verband die beiden Seiten: der Isenlaufsteg. Der Pontonierverein hat ihn errichtet. Einmal regnete es in den Bergen so lang, dass es Hochwasser gab. Die Reuss wurde ganz braun und der Steg ist eingestürzt. Da musste ich einen Umweg nehmen.

In der Schule sassen wir in Zimmern mit schlechter Luft und redeten, zum Beispiel Französisch. Im Französischbuch waren Pferde zu sehen, die im Jura auf einer Weide standen. Die meisten von uns waren noch nie im Jura. Der Jura ist leer und im Winter eingeschneit, während man im Freiamt nirgends seine Ruhe hat und die Winter grau sind.

In der Pause mussten wir auf den Platz, denn wir durften nicht im Schulhaus bleiben. Am Ende des Platzes war ein Mäuerchen. Das Mäuerchen ist die Grenze, sagten die Lehrer, bis ans Mäuerchen dürft ihr, aber nicht weiter. Am liebsten hätten wir uns auf die Parkbank gesetzt. Aber das ging nicht, da sassen schon die Älteren und die Coolen. Also hockten wir aufs Mäuerchen. Auf den Einfall, über das Mäuerchen zu steigen und in die Altstadt zu gehen, kamen wir nicht.

Meine besten Freunde waren Samuel und Jérôme und Marc. Wir sassen auf dem Mäuerchen und Marc redete über Biggie und über Tupac. Tupac lebt, sagte er, oder warum sonst kommen immer neue Lieder raus? Ich sagte nichts. Nicht, weil ich Tupac nicht mochte, sondern weil ich gar nicht wusste, wer Tupac war.

Im Klassenlager in Yverdon, mit Herrn Blatter, spielte Marc jeden Morgen Dear Mama, um uns zu wecken. I finally understand/ For a woman it ain't easy tryin' to raise a man.

Tupac lief auch, als wir in der Unterstadt im Garten von Jérômes Tante, die nie zuhause war, Smirnoff Ice tranken. Ich habe nur Bier getrunken, denn, so wusste ich, Alcopops sind gefährlich. Aber nur mit Bier war es langweilig, darum bin ich schon um halb elf nachhause. Die anderen blieben länger. Vera sagte am nächsten Montag, Marc und Samuel hätten sie betatscht. Ich weiss nicht, ob es stimmt. Vera interessierte mich sowieso nicht, denn ich war in Lara verliebt. Einmal habe ich sie in den McDonald’s eingeladen. Daraufhin habe ich ihr einen Brief geschrieben. Auf vier Seiten habe ich von meinen Gefühlen berichtet, mit dem Füller. Sie hat den Brief allen in der Klasse gezeigt. Danach war ich nicht mehr verliebt.

Die Bezirksschule dauert im Aargau vier Jahre und auf einmal waren die vier Jahre vorüber. Ich hätte es fast nicht mitbekommen, weil ich so viel gelernt habe. Die Prüfungen waren schwer, aber die Belohnung gross: 4,8 stand im Zeugnis. Auch die schönste Zeit geht mal vorbei, sagte Herr Blatter.

Jetzt durften wir auf die andere Seite des Mäuerchens. Und wir durften auf die Parkbank. Nach den letzten Prüfungen, Französisch mündlich, glaube ich, tranken wir dort Volg-Bier und roten Wodka. Wir tranken viel, aber erbrochen hat niemand. Danach versprachen wir uns, uns bald wiederzusehen.

Drei Wochen später kam ein SMS: Sind an der Reuss, komm auch. Ich konnte nicht. Ich war in Montreux. Meinen Eltern hatte meine Französischnote nicht gefallen.

Im Herbst bin ich dann weggezogen. Erst in eine grosse Stadt, dann in eine noch grössere.

Ich bin nicht oft im Freiamt. Nur manchmal besuche ich meine Eltern.

Bremgarten sieht anders aus als früher. Auf dem Mutschellen kleben noch mehr Häuser. Viele Läden sind verschwunden. Dafür stehen rund um den McDonald’s neue Wohnblocks. Wer Bremgarten sagt, meint McDonald’s, stand früher in der Zeitung. Jetzt ist der McDonald’s wohl auch vom Hügel aus kaum mehr zu erkennen.

Jérôme arbeitet jetzt bei einem Start-Up. Das habe ich auf Facebook gesehen. Einmal haben wir geschrieben und ausgemacht, uns bei Gelegenheit mal zu treffen. Aber das ist eine Weile her.

Lara ist mir auch einmal begegnet. Ich ging auf die Raiffeisenbank, um mein Konto aufzulösen, da sass sie hinter dem Schalter.

Marc hat seine Vermesserlehre abgebrochen. Er dealt, habe ich gehört, und angeblich streckt er sein Koks mit Phosphat. Einmal sah ich ihn im Restaurant Bahnhöfli sitzen, aber er hat mich nicht erkannt.

In der Zeitung hiess es neulich, dass der Volg in Zufikon überfallen worden sei. Ein junger Mann hat sich mittags ein Rüstmesser gekauft. Zehn Minuten später kam er wieder, auf dem Kopf einen Motorradhelm und in der Hand die Klinge. Mehrere tausend Franken soll er erbeutet haben, stand im Artikel.

Wenn ich da bin, spaziere ich durchs Städtchen und nehme auf dem Mäuerchen Platz, um den Leuten beim Auf- und Abgehen zuzusehen, immer allein. Manchmal höre ich dabei Tupac, obwohl ich Biggie lieber mag.

Spieltag

Wir Kinder tropften vom Schwimmen in der Aare, wir rannten durch die Suchenden und Wartenden, waren wild vor lauter Aufregung und kreischten durcheinander. Als wir endlich ankamen, schimpften unsere Eltern, sagten, wir sollten still sein und uns hinsetzen und unsere Hinterbacken verursachten sogleich einen nassen Abdruck auf den Sitzen.