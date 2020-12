«Was haben die nur mit dem Wort ‹Frühchen›? Die Schwestern sagen das andauernd. Ein Neutrum. Eine Sache. Weiss Schwester Smadar etwa nicht, dass sie ein Mädchen ist?» Eine Frau mit Nachnamen Schneider hat eine Tochter geboren, die sie selbst auch nur «Schneider, die Tochter von» nennt. Sie liegt auf der Wöchnerinnenstation und ist von allem genervt. Was, sie soll schon am ersten Tag das Wickeln lernen? «Kann man ihr nicht noch einen Tag Ruhe gönnen?» Sie ekelt sich vor dem, was in der Windel ist. Zwischen «Gorgonen» – den Schwestern –, «Foltermaschinen» und «Brustgekneife» erleidet sie ihre Mutterwerdung. Und je früher der Familienbesuch wieder weg ist, umso besser. «Jede Geburt ist letztlich eine Produktion des Clans, ausgestrahlt vom Familiensender.»

Der Roman geht in drei Grosskapiteln durch Ereignisse, die allgemein als glückliche Momente im Leben einer Frau gelten – zumindest, was Hochzeit und Geburt des ersten Kindes betrifft. Mehr als ein halbes Buch lang wird die Fallhöhe zwischen den klischeebeladenen «schönsten» Momenten und der rasend frustrierenden Realität vermessen. Es ist die Ausschliesslichkeit dieser «Enttäuschung», die zunächst Michal als Figur unglaubwürdig – und den Text langweilig, weil erwartbar werden lässt. Die Frustration darüber, dass gerade die idealisierte Mutterwerdung auch ein Potenzial für schockhafte Erfahrungen birgt: dieses Tabu haben Autorinnen wie Rachel Cusk mit ihren bedeutsamen Büchern «Lebenswerk» oder Orna Donath mit «Regretting Motherhood» längst gebrochen und überzeugend diskutiert. An ihnen sollte Elkayams Buch gar nicht gemessen werden. Erst im dritten Teil des Buches wird klar, dass es in der Geschichte um die schlecht gelaunte, selbstbezogene Protagonistin um etwas anderes geht.

Ab Seite 235 wird es spannend, literarisch experimentell, komplex. Micki, die frischgebackene Mutter, hat frei – eine ganze Nacht lang. Schaut sich selbst zu, wie sie die «grüne Pille» Ecstasy schluckt, um sich ein Stück weit zu verlassen. Um den Typen zu küssen, den sie hasst. Durch witzige Dialoge mit einer Freundin hindurch, von Glas zu Glas, von Club zu Bar zu Sauna, – nein, doch nicht Sauna –, von möglichem neuen Lover zum altbekannten, geliebt-gehassten Freund, beobachtet sich Micki, 38-jährig, beim Schlittern durch eine Nacht, in der sie von Drogen ihren Widerwillen gegen «kollektiven Rausch» auflösen lässt. Wie sie während dieser Nacht ihre «alte» Vergangenheit der feiernden jungen Frau mit der «neuen» Vergangenheit der verheirateten Mutter in sich selbst aufeinandertreffen lässt. Wie auch das party- und drogengeübte, das gut situierte junge und mitteljunge Tel Aviv im «Highsein» die eine oder andere Verzweiflung und Verdrängung unterbringt, das ist packend erzählt.

«Vielleicht haben wir uns geschaffen, weil die Gesellschaft uns sagt, wie wir auf keinen Fall sein dürfen: dick, glatzköpfig, behaart an den Beinen, faltig. Wie wird man diesen ganzen Schmerz und das Schuldgefühl los, den dieser gesellschaftliche Druck erzeugt?» Es geht auch: um Selbsthass. Es geht auch: um Angst. Es geht vor allem: um die schwierige Aufgabe, das was man lebt, irgendwie mit dem zu verbinden, was man fühlt.

Zu diesem dritten Teil hätte Elkayam schneller kommen müssen. Dort lohnt sich die Lektüre auf jeden Fall.