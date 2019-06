Wie fühlt sich das an, wenn man einer Halle, die man lieben gelernt hat, mit Axt und Stemmeisen zu Leibe rückt? Einer Halle, in der man bei Auftritten oder als Zuschauerin gebibbert und mitgefiebert, geschwitzt oder gefroren hat? Das wollte eine Gruppe um Elias Kurth und Anouk Gyssler wissen.

Junge Kulturschaffende, die sich seit gemeinsamen Aarauer Schulzeiten in den langen Jahren der Planung und Zwischennutzung hier immer wieder theatralisch oder performativ betätigten. Sie luden dazu ein, «die Raumtransformation gemeinsam zu beginnen. Und zwar nicht mit grossen Maschinen, sondern mit Schaufeln und Schweiss».

«Broken Spaces Are More Likely» taufen die Fans von alten Räumen und ihrer Verwandlung ihre Aktion. Am Mittwochabend war Start. Am Sonntag wird mit dem Abbruch der Offiziersbrücke als Performance von Elias Kurth der Schlusspunkt gesetzt. Da die Halle sanft renoviert wird, geht es nicht um einen brachialen Gesamtabbruch: Nur Teile der hölzernen Wandverkleidungen und der provisorisch eingezogene Boden müssen weichen. Damit das arbeitswillige Publikum nicht überbordet, sind die freigegebenen Bereiche mit weissen Rahmungen dekorativ markiert. Arbeit ist genug vorhanden.