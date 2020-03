Afrika veredelt das B-Sides Festival

Bis Juni dauert es noch und alle hoffen, dass dann keine Veranstaltungen mehr wegen des Corona-Virus abgesagt werden müssen. Aber auch beim B-Sides Festival macht man sich Gedanken, falls sich die Situation nicht bessert oder zuspitzt, wie der Medienverantwortliche Dominik Unternährer auf Anfrage sagt: «Sollte die Tausendergrenze dann noch bestehen, wäre eine Reduktion der Besucherkapazität ein Szenario, wir liegen ja nicht allzu viel über tausend.»

Sollte das Festival gar nicht durchgeführt werden können, gebe es Absicherungen: «Eine Open-Air-Veranstaltung kann ja auch aus anderen Gründen entfallen. Deshalb gibt es in den Verträgen mit Künstlern oder technischen und kulinarischen Lieferanten Klauseln, dass bei höherer Gewalt die Zahlungen entfallen.» Ausgaben, die bereits getätigt werden mussten, etwa für Werbung oder Vorausgebühren an Managements, erhalte man aber kaum zurück. «Doch dagegen wären wir versichert», sagt Unternährer und ergänzt: «Bei bereits erworbenen Tickets würden wir prüfen, ob wir sie rückerstatten oder ob sie einfach für die nächstjährige Austragung gültig wären.

Tuareg-Band und Handarbeit aus dem Kongo

Auch wenn das diesjährige Programm keinen Knüller hat wie letztes Jahr Kate Tempest, verspricht es viel Abwechslung und eine tolle Stimmung. Headliner am Startabend sind Tinariwen aus Mali, die weltweit wohl bekannteste Tuareg-Band. Neben ihr bestreiten unter anderem die

US-Multiinstrumentalistin Deradoorian, der Berner Rapper Tommy Vercetti und die Luzerner Band Alois den Donnerstag.

Zum Höhepunkt des zweiten Abends könnte der Auftritt von Kokoko! werden. Mit teilweise handgemachten Instrumenten bietet das kongolesische Kollektiv ungewohnte Klänge. Weitere internationale Acts sind Lisa Morgenstern, Tropical Fuck Storm, Hallelujah!, Mavi Phoenix, ZA! und Chocolate Remix. Über diese aufmüpfige Frauenband aus Argentinien zeigt B-Sides überdies eine Woche vor dem Festival im Neubad den Film «Una Banda de Chicas.»

Auch dieses Jahr kommen rund drei Viertel der B-Sides-Acts aus der Schweiz, die Hälfte davon aus der Region Luzern. So bespielt das Luzerner Kollektiv Club Dänemark das ganze Wochenende den Festivaleingang. Und den Auftakt am Freitag machen The Bowmans mit einem Showcase im Museum im Bellpark.