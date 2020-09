Al Pride macht Musik mit Haltung

Im vergangenen Frühling und jetzt im Herbst wollte die achtköpfige Formation Al Pride aus Baden eine gross angelegte zweiteilige Tour durch Europa spielen. Aus offensichtlichen Gründen ist daraus nichts geworden. Ungeachtet des durch die Pandemie verursachten Einbruchs des Musikmarktes hat die Band schon im April eine EP vorgelegt. Jetzt erscheint mit «Sweet Roller» sogar ein ganzes Album.

Einige Termine ihrer Tour können Al Pride nachholen. Auch an der ausverkauften Plattentaufe im Royal Baden am 11. September und dem Zusatztermin am 27. September konnte festgehalten werden. Und darauf darf man sich freuen. Denn auf ausweichende Onlineformate während der Pandemie hat Al Pride verzichtet, die Taufe im Royal wird also der erste Auftritt der Band seit einer langen Zeit sein. «Wir haben uns sofort entschlossen, dass wir lieber ultrabereit für die echten Liveshows auf die Bühne zurückkommen, als dass wir als Band online ein Alibi-Semester einlegen», sagt Nico Schulthess, Sänger und Gitarrist von Al ­Pride, dazu.

Al Pride machen Pop mit einer Haltung

Bereit für die Welt ist auch das neue Album «Sweet Roller». Für ihren inzwischen vierten Longplayer haben sich Al Pride vorgenommen, noch stärker jene gesellschaftlichen und kulturellen Fragen zu thematisieren, mit denen man sich in der glo­ba­lisierten Welt zwangsläufig beschäftigen muss. Für Nico Schulthess ist klar: «In unseren Augen dürfte das Zeitalter der haltungsfreien Popmusik langsam abgeschlossen werden.» Im neuen Musikvideo der Singleauskopplung «If You Go Down» tun Al Pride und die Regisseurin Natascha Vavrina genau das.

«If you go down, I’ll go down with you» singen die warmen und schnörkellosen Stim- men von Nico Schulthess und Astrid Füllemann. «Die lyrische Grundidee war der Dialog eines Individuums mit der Erde», ­erklärt Schulthess. Selbster­klärend waren die Zeilen auch schon vor der Pandemie, als der Song geschrieben wurde. Dennoch hat Covid-19 der Single eine neue Ebene gegeben. «Während der Coronazeit wurde der Text auch ein Dialog zwischen einer Band wie Al Pride und einem Konzerthaus wie dem Royal», meint Schulthess weiter. So spielen im Video nicht die energiegeladene Band vor einem ausverkauften Saal, sondern eine havarierende ­Ver- sion der Band vor leeren Rängen. Das publikumslose Royal hat sich mit dem Corona-Alltag gefüllt: Jemand schneidet sich die Haare, eine Person frönt der sportlichen Selbst­optimierung, eine andere umgibt sich mit Fake News. Die schwebenden Analog Synthesizer, pointierten Bläsersätze und die kernige Funkbasslinie von «If You Go Down» treiben die Szenerie an. Starke Bilder schaffen auch die sieben weiteren Songs von «Sweet Roller». Besonders ­beeindruckend sind die stilsicheren Arrangements der Stücke: Eingängige Falsettrefrains werden von rollenden Drum-Grooves und schillernden Gitarren untermauert. Schulthess erklärt dazu: «Als Band sind wir basisdemokratisch, nur beim Songwriting ist es anders. Bei so vielen Leuten in einer Band besteht die Gefahr, dass man Kompromisse eingeht. Das wollen wir vermeiden.» Und das haben Al Pride geschafft. «Sweet Roller» ist ein Album, das in die Welt und auf die Bühne gebracht werden muss.

Al Pride: Sweet Roller. Live: 11. und 27.9. Royal Baden.