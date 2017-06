Gemeinsam mit ihren drei Mitmusikern und dem fünfköpfigen Vokalensemble Amarcord begab sich die deutsche Gamben-Spezialistin Hille Perl in Lenzburg auf das Feld spanischer Renaissance-Musik. Dabei hatten die Ensembles, beide bestehend aus Spezialisten für Alte Musik, ein dramaturgisch packendes und durchdachtes Programm zusammengestellt, das die Zuhörerinnen und Zuhörer in eine vergangene Welt entführte – in eine Welt, in der gekämpft, gefallen und ausgiebig getrauert wurde. Ganz passend war also das musikalische Ende des Konzertes mit dem ergreifenden Lamento «Triste Espagne» von Juan des Encina.

Das Madrigal schloss den Kreis, der mit Mateo Flecha el Vells «La Guerra» aufgegangen war. Dazwischen sorgten die schmerzhaften Dissonanzen in Francisco Guerreros «Mi ofensa’s grande» (und eine Menge weiterer bewegender Passagen) für Hühnerhaut, und süss-schmerzliche Gamben-Gesänge wechselten sich mit innigen Gitarrenimprovisationen ab. Letzteres geschah auch einer Amsel, die sich ein schwelgerisches Duett mit Lee Santana an der Vihuela (einem historischen Vorläufer der modernen Gitarre) erlaubte – eine Besonderheit von Konzerten unter freiem Himmel.