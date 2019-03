Der eine will. Der andere kann. Diese kleine, aber nicht unbedeutende Schicksals-Konstellation liess schon Könige meucheln, Liebestode sterben und Intrigen spinnen. So auch in Peter Shaffers Schauspiel «Amadeus» über das Leben zweier Komponisten. Der eine ist Wolfgang Amadeus Mozart. Er kanns. Der andere? Antonio Salieri. Er wills. Die Sache endet mit Mozarts Tod und die Hände im Spiel hat dabei Salieri.

Die berühmtesten Fake-News der Musikgeschichte (historisch ist nichts dran am Mordverdacht) haben sich mit Hilfe Milos Formans Amadeus-Film ins Gedächtnis von Generationen eingebrannt. Und mit ihnen auch Mozarts Lachen (wobei es eigentlich das des kongenialen Amadeus-Darstellers Tom Hulce war).

An diesem Abend im Zürcher Theater Rigiblick ist das Lachen wieder da. Genauso unvergesslich. Wenn auch ein wenig anders, schliesslich heisst der Darsteller von Mozart in der 15-Jahre-Jubiläumsproduktion nicht Hulce sondern Malär. Delio Malär.