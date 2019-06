Nein, Lampenfieber ist nicht mein Problem, ich stehe ja oft als Sängerin und Lyrikerin auf der Bühne. Bei mir ist eher Einsamkeit das Thema, wenn ich mich so mit niemandem verbunden fühle. 2015 las ich am ersten Tag. Den Auftritt mochte ich, wollte aber danach gleich wieder abreisen.

Iso Camartin sagte, das Risiko, sich zu blamieren, sei für Juroren ungleich grösser als für Autoren.

Das sehe ich genauso. Man darf nicht vergessen, für die Juroren sind das Zuhören, Reagieren und die Live-Kamera enorm anstrengend. Da ich schnell in die Falle tappe und nicht aus dem Metier stamme, bin ich da überhaupt nicht souverän.

Ich schaute letztes Jahr jede Lesung und entdeckte keine peinlichen Momente.

Für mich schon. Peinlich ist mir immer noch, dass ich Frau Sievers mit ihrem provokativen Text über eine nymphomanistische Zahnärztin nicht besser verteidigt habe. Deshalb ist das für mich ein wunder Punkt. Ich habe mich bei ihr dafür entschuldigt. Als Jurorin fühle ich mich, wie wenn von einem Fisch verlangt würde, plötzlich zu fliegen. Kommt hinzu: Ich fühle mich schnell überflüssig und ziehe mich dann zurück. Deshalb ist das Gesellschaftliche in Klagenfurt nicht mein Ding. Ich trinke keinen Alkohol, was wahrscheinlich helfen würde. Den Autoren geht es übrigens auch so. Die stehen herum wie rauchende Hunde.

Letztes Jahr haben Sie mit der Einladung von Corinna T. Sievers für Furore gesorgt. Eine hoch intelligente Autorin, die mit einem kühlen, sezierenden Blick in sexuelle Grenzbereiche schaut.

Weil ich nicht wusste, wie lange ich das bei den Bachmann-Tagen mache, gab ich mir die Losung, eine Frau einzuladen, jemand Unbekanntes sowie einen Text, der mich gleich zu Beginn irritiert. Mich faszinieren doppelbegabte Menschen wie Frau Sievers. Ich selbst schreibe viel über Sex und das Nachdenken darüber, welche Art Politik in den sexuellen Begegnungen ist, da finde ich bei dieser Autorin sehr viel Spannendes. Zudem finde ich ihre sprachliche Radikalität grossartig.