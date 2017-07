Die Frankfurter Literaturredaktorin Kegel hat im übrigen dieses Jahr einen ausserordentlich guten Riecher bewiesen: Auch der Zweitplatzierte John Wray war von ihr eingeladen worden. Auf den Amerikaner gestossen sei sie, als sie ihn auf der Frankfurter Buchmesse aus der deutschen Übersetzung eines seiner Romane lesen hörte, sagte sie bei der Preisverleihung. Verblüfft habe sie festgestellt, dass er perfekt Deutsch sprach und ihn ermuntert, für Klagenfurt einen Text auf Deutsch zu verfassen.

Wray, dessen Mutter Kärntnerin ist und der einen Teil des Jahres in deren Heimatdorf lebt, wurde in Klagenfurt gefragt, wo er sich mehr zu Hause fühle, in New York oder in Friesach? New York sei sein Lebensmittelpunkt, sagte er, aber Friesach gefalle ihm ehrlich gesagt besser.