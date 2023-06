48 Millionen Franken Grosser Rat erhöht die Subventionen für das Theater Basel Um 700’000 Franken jährlich erhöht sich der Staatsbeitrag an die Kulturinstitution. Dies entschied das Basler Parlament am Donnerstag.

Das Theater Basel ist das grösste Drei-Sparten-Haus der Schweiz. Bild: Judith Schlosser

Das Theater Basel ist die am höchsten subventionierte Institution des Kantons Basel-Stadt: Mit rund 41 Millionen Franken unterstützt der Staat das grösste Drei-Sparten-Haus der Schweiz. Doch das reicht nicht mehr. Das Theater Basel hat einen Zusatzbedarf von 2,6 Millionen Franken, wovon es selbst 1,2 Millionen Franken pro Jahr nicht selbst stemmen kann. Dies führte Regierungspräsident Beat Jans in der Grossratsdebatte am Donnerstag aus.

Für eine Erhöhung des Beitrages haben sich die Regierung und die Bildungs- und Kulturkommission ausgesprochen. Vorgeschlagen wurde allerdings eine Erhöhung um 700’000 Franken, wodurch sich die Gesamtsumme auf rund 48 Millionen Franken belaufen würde. Und für dieser Erhöhung hat sich auch der Grosse Rat am Donnerstag deutlich entschieden.

Theater kann Stromkosten nicht mehr stemmen

Der zusätzliche finanzielle Bedarf lässt sich gemäss Kommissionspräsidentin Franziska Roth und Beat Jans auf verschiedene Ursachen zurückführen. Darunter postpandemische Einbussen bei den Publikumszahlen. Jans geht davon aus, dass sich diese Auswirkungen noch zwei bis drei Saisons zeigen werden. Aber es fallen auch Mehrkosten im Bereich des Personals an sowie im Zusammenhang mit der Stromkrise. Denn vor einiger Zeit hat das Theater, wie Jans ausführt, entschieden, den Strom auf dem freien Markt einzukaufen.

Wo das zunächst für Gewinn gesorgt hat, könne das Theater nun nicht mehr selbst dafür aufkommen. Dass hier «Papa Staat» einspringen soll, wurde durchaus kritisiert – mitunter vom Basler SVP-Präsidenten Pascal Messerli. Aber auch die Kommission hat dazu Fragen, eine schriftliche Anfrage an den Regierungsrat ist noch pendent. Für diesen Strauss an Anliegen spricht der Grosse Rat 400’000 Franken. Mit den verbleibenden 300’000 Franken soll das Foyer Public als Ort der Begegnung und Vermittlung stärker gefördert werden. Dies sei ein «interessantes, wichtiges Investment in die Zukunft», bilanziert Jans.