Abschiedskonzert Der letzte Kuss der Basler Band Bitch Queens Sie sind eine der wichtigsten Bands der neueren Basler Rockgeschichte. Bald lädt das Punkrock-Quartett zum letzten Konzert. Es wird eine grosse Lücke hinterlassen.

Big in Japan, Tokyo 2015: Für die Bitch Queens war kein Land zu weit weg. Bild: Bitch Queens

«Als ich auf dem Dach des Clubs in New York stand und unsere Songs spielte, überfiel mich ein unglaubliches Gefühl», erinnert sich Bitch-Queens-Gitarrist und -Sänger Melchior Quitt, «ich realisierte: Wir haben es geschafft, unsere Band spielt in New York!», staunt er noch heute vor der Kleinbasler Szenebar Irrsinn.

September 2023: Das letzte Konzert steht an. Über 400 Live-Shows hat das Quartett in seinen auffälligen Jeanskutten mit Turbojugend-Stickern, Converse und mit glitzerndem Make-up auf die Bühnenbretter gelegt. 15 Länder von den USA über Japan bis nach Spanien hat die Band mit ihrem skandinavisch gefärbten US-Punkrock beschallt.

Den Namen würden sie nicht mehr wählen

Seit elf Jahren spielen die Basler in derselben Besetzung: Melchior Quitt (Gitarre, Vocals), Harry Darling (Drums, Vocals), Marcel Colomb (Bass, Vocals) und Daniel Schönenberger (Gitarre). Im Herbst 2015, die Band war gerade zu ihrer ersten Mini-Tournee in Japan aufgebrochen, folgte die Nomination zum Basler Pop-Preis.

Gewonnen haben andere, geblieben ist sie: die Band mit dem Namen, den Quitt, der als Primarlehrer arbeitet, heute eher nicht mehr wählen würde. Nicht nur wegen der schlechten Suchresultate bei Google. Sondern auch wegen der Sprachsensibilität, die sich seit 2005 verändert hat. Entstanden ist der Bandname in einer Englischstunde der Schulfreunde. Das Lehrmaterial: «Bridget Jones’ Diary».

Die vier Musiker waren schon früh auf Provokation und Rock ’n’ Roll-Party aus und zeigten Normen und Tabus den Stinkefinger. Sie schminkten sich, trugen Frauenklamotten, gingen spielerisch mit den Geschlechterrollen um und sparten nicht mit sexuellen Anspielungen. Ihren Videoclip «Gimme a Kiss» befand das Schweizer Fernsehen 2014 als «zu obszön» und strich ihn aus dem Programm.

Video: Youtube/BlankTV

Sie machen alles selbst

Besser organisierte DIY-Bands hat es in Basel nur sehr wenige gegeben. Alles wird selber gemacht: Aufnahmen (5 Alben, 13 Singles, 3 EPs), Promotion, Labelarbeit, Tour-Booking und -Management, Videos (18 Stück), Merchandising und Festivals.

«Wir geben unsere Ferien dran, damit wir auf Tour gehen können», sagt Quitt. Die Band sei ein Familiengefüge, erklärt der 38-Jährige, «wir streiten uns, wir versöhnen uns. Anders kannst du zwei Wochen im Bandbus gar nicht überleben.» Aber das Wohlergehen jedes Einzelnen komme immer an erster Stelle.

Eine Weltreise führt zum harten Schnitt

Und dies ist einer der Gründe, warum die Bitch Queens zum letzten Akt laden: Gitarrist Daniel Schönenberger geht auf Weltreise von unbestimmter Dauer. Zu dritt wollten die anderen nicht weitermachen, ein neuer Vierter hätte viel einbringen müssen. «Es gibt niemanden, der die Attitüde der Band leben kann, die Bereitschaft mitbringt, alles reinzustecken – und dazu die Skills an der Gitarre hat», sagt Quitt.

Bild: Dominik Asche

«Es fühlt sich manchmal so an», fügt er als weiteren Grund für den Schnitt an, «als sei die Geschichte der Bitch Queens zu Ende erzählt – und wiederholen wollen wir uns auf keinen Fall». Aufhören braucht Mut. Doch: «Unsere Band hat unsere Leben geprägt, ich habe die Welt gesehen, die ich ohne Band so nicht gesehen hätte. Freundschaften sind entstanden. All das bleibt.»

Nun also das letzte Mal «Gimme a Kiss» live. Der letzte Kuss für diese erstaunliche Band, die immer schon «zu gross für die Nische» gewesen ist – und bald eine grosse Lücke hinterlassen wird.