Abstimmung Singende Nonnen für das Basler Musical Theater: Initiative mit 3500 Unterschriften eingereicht Begleitet von den Nonnen aus «Sister Act», einem Tambour und einer Querflötistin übergab das Komitee am Donnerstagvormittag die Initiative zum Erhalt des Basler Musicaltheaters.

Ein Halleluja für das Musical Theater: Die Darstellerinnen und Darsteller des Musicals Sister Act begleiteten die Einreichung der Initiative zum Erhalt des Musical Theaters. Bild: Juri Junkov

Als es am Donnerstagmorgen 10 Uhr schlägt, ruft jemand am Anfang der Freien Strasse «Alli yystoh!», und die Nonnen rund um Sängerin Deloris mit ihrer glitzernden Sonnenbrille reihen sich ein in einen kleinen Zug. Ein Tambour gibt den Marsch vor und die Truppe, die sich irgendwo zwischen Fasnacht, Musical und Protestaktion verorten lässt, setzt sich in der Freien Strasse in Bewegung.

Ziel ist das Rathaus und die Übergabe der Initiative zum Erhalt des Musical Theaters Basel. Man sei nicht gegen ein Hallenbad, wünsche sich aber, dass es an einen anderen Ort komme.

Video: Juri Junkov

Rund 3500 beglaubigte Unterschriften sind zusammenkommen – die notwendigen 3000 hatte das Komitee bereits nach vier Monaten zusammen. Was bedeutet, dass die Basler Stimmbevölkerung über den Erhalt des Musical Theaters abstimmen wird. Dass die Initiative erst jetzt übergeben wird, hat strategische Gründe: Das Komitee geht davon aus, dass über das Musical Theater und das Hallenbad bald im Grossen Rat diskutiert wird. «Der Debatte wollten wir zuvorkommen und einen Punkt setzen», sagt Initiant Toni Kleimann.

Nonnen zwischen Passanten und Lastwagen

Zufall sei es hingegen gewesen, dass am Vorabend eine Basler Produktion des Musicals «Sister Act» Premiere feierte. Ein partnerschaftliches Plädoyer für das Musical Theater lag da nahe.

Der Zug lief die Freie Strasse hinab in Richtung Rathaus. Bild: Juri Junkov

In der morgendlichen Freien Strasse traf der tanzende und singende Cast auf Passantinnen und Lastwagen und musste mitunter mit dem Trottoir vorliebnehmen. Immer wieder legten sie für eine Performance kleine Pausen ein. Mit gefalteten Händen stimmten die Nonnen mehrstimmige Choräle an, sangen Lieder aus dem Musical – die teils ganz gut zum Anliegen passen, wenn es etwa heisst «Schick uns Kraft, schick uns Mut und Applaus». Vor den über 100 Menschen, die die Aktion begleiteten, gaben sie aber auch einen eigens für diesen Anlass geschriebenen Protestsong zum Besten.

«Dasch der Gsang vo däne Lüt, wo sich nid alles gfalle löön» und «S isch noonig z spoot», hallt es bei der Übergabe der Initiative an Vizestaatsschreiber Marco Greiner im Innenhof des Rathauses wider. Gemeinsam ruft der Cast von «Sister Act» mit den Initianten ein lautes «Halleluja» für das Musical Theater aus, und Toni Kleimann merkt an: «Jetzt liegt es in den Händen des stimmfähigen Volks von Basel.»