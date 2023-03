Abstrakte Kunst Später Befreiungsschlag zweier Pionierinnen: Kunstmuseum Basel würdigt zwei unbekannte Feministinnen Das Kunstmuseum Basel überrascht mit Shirley Jaffe und Charmion von Wiegand – zwei Malerinnen, die sich ihren Platz in einer narzisstischen Kunstwelt erst erkämpfen mussten.

Shirley Jaffe: «Otherwise», 2002. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Es gibt beim Besuch dieser Ausstellungen diesen Moment der Ungläubigkeit. Wie kann es sein, dass hier niemand, nicht einmal die Kuratorinnen, von diesen Gemälden wusste? Dass diese bunten Werke vertraut wirken, obwohl wir ihre Erschafferinnen bis anhin nicht kannten? Vielleicht, weil sie uns an die Kunst ihrer bekannteren Zeitgenossen erinnern: an Piet Mondrian, an Wassily Kandinsky oder an Paul Klee. Allesamt Männer, und das ist kein Zufall.

Charmion von Wiegand: «Night Rhythm», 1948. Bild: zvg/Kunstmuseum Basel

Diese Kunst aber erzählt die Geschichte zweier Frauen, die im Schatten grosser Maler arbeiteten. Charmion von Wiegand (1896-1983), US-amerikanische Kunstkritikerin und Malerin, befasst sich als Journalistin eingehend mit der Kunst von Piet Mondrian, dessen Essays sie redigiert und teilweise vom Französischen ins Englische übersetzt.

Zurückweisung durch den grossen Meister

Aus dem Arbeitsverhältnis entsteht schon bald eine Freundschaft. Als von Wiegand nach langem Ringen mit ihren Unsicherheiten selber mit der Malerei beginnt und abstrakte Gemälde anfertigt, reagiert Mondrian ablehnend. In ihrem Tagebuch schreibt sie von seiner schroffen Wortwahl. «Du bist eine Autorin, und ich will nichts von Deinem Malen wissen», so seine Reaktion. Dabei lässt er sich selber von der Technik der Künstlerin inspirieren, die für ihre Gemälde mit Klebebändern arbeitet, um gerade Linien zu schaffen.

Die Zurückweisung durch ihren langjährigen Mentor verletzt von Wiegand zutiefst. Das Verhältnis der beiden kühlt rasch ab, Mondrian ist mit ihren Übersetzungen plötzlich nicht mehr zufrieden. Wie stark sie der Bruch beschäftigt und ihr Selbstvertrauen schwächt, geht aus ihren Aufzeichnungen hervor, in denen sie ihre eigene Kunsttätigkeit massiv abwertet und ins Lächerliche zieht. Einen langen, nachdenklichen Brief an Mondrian, der sich in ihren Schriften findet, schickt sie bis zu seinem Tod nie ab.

Bruch mit der männerdominierten Kunstwelt

Bei Shirley Jaffe (1923-2016), ebenfalls US-Amerikanerin, ist es die Zeit in Europa, die zur Befreiung führt. Im Umfeld grosser Expressionisten wie Sam Francis und Al Held schafft sie ihre anfänglich noch an den abstrakten Expressionismus angelehnten Werke, die an felsige Gebirgslandschaften erinnern. In Paris lernt sie den Kurator Arnold Rüdlinger kennen, der damals als Direktor der Kunsthalle Basel tätig ist und ihre Werke in mehrere Gruppenausstellungen integriert.

Doch Jaffe fühlt sich eingeengt, sowohl im Kreis der amerikanischen Exilkünstler als auch in ihrer Ehe. Sie lässt sich scheiden und zieht vorübergehend nach Berlin. In Aufzeichnungen spricht die selbstkritische Künstlerin von einem enormen Narzissmus in der männerdominierten Kunstwelt, dem sie entkommen und etwas entgegensetzen möchte.

Farbexplosion voller Geometrie

Der Bruch in der persönlichen Biografie markiert auch den deutlichen Beginn einer neuen Werkphase. Erst jetzt kann Jaffe sich neu entdecken. Sie wendet sich vermehrt einfachen geometrischen Formen zu. Ihre grossformatigen Gemälde in satten Gelb- und Orangetönen überwältigen noch heute, sind ansteckend lebensfroh. Die Farb- und Formenexplosion voller Kringel, Raster, Kreise, Wellen und Rechtecke wirken im einen Moment sauber aufgeräumt, dann wieder chaotisch zusammengewürfelt. «Organisiertes Chaos» nennt es die Kuratorin Olga Osadtschy.

Shirley Jaffe: «Blue Around the Center», 1990. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Zurück in Paris entwickelt Jaffe ihren persönlichen Stil, für den sie ihre eigenen Konventionen schafft. Die Abstände zwischen den einzelnen Formen werden grösser, die Gemälde sind nun von einem luftigeren, ordentlicheren Stil geprägt. Linien überschneiden sich nur noch selten und überragen keine Farbkonturen. Der Hintergrund ihrer Gemälde wird schlichter, sie arbeitet vermehrt auch mit Weisstönen.

Liebe auf den ersten Blick

Ein «coup de foudre» sei die Auseinandersetzung mit Shirley Jaffe gewesen, erzählt Osadtschy. Gemeinsam mit Fédéric Paul vom Centre Pompidou, wo Jaffe vergangenes Jahr erstmals in einer grossen Retrospektive gewürdigt wurde, zeichnet sie für die Kuration der Ausstellung verantwortlich.

Aus der Schwärmerei dürfte eine langfristige Liebesbeziehung entstehen. Im Herbst wird das Musée Matisse in Nizza mit einer Ausstellung nachziehen. Europa hat eine grossartige Künstlerin entdeckt. Schade ist nur, dass sie davon nichts mehr mitbekommen hat. Sie ist vor sieben Jahren in Paris verstorben.