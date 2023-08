Allianz Cinema Basel Erkannt? Das Spital Laufen hat es noch vor dem Abriss auf die Leinwand geschafft Der Schweizer Spielfilm «Semret» wird im «Fokus Basel» auf dem Münsterplatz gezeigt. Filmproduzent Pascal Trächslin und Vertreter der Politik äussern sich schon vorab zum Filmplatz Basel.

«Ich hatte noch nie einen Film auf dem Münsterplatz»: Cineworx-Geschäftsführer Pascal Trächslin. Bild: Kenneth Nars

Wenn am Donnerstagabend die Grossleinwand auf dem Münsterplatz erstrahlt, wird sich die ganze Aufmerksamkeit auf das Drama richten: Im Rahmen von «Fokus Basel» zeigt Cinérent zusammen mit der Branchenvereinigung Balimage den Spielfilm «Semret». Das Debüt von Caterina Mona handelt von einer kriegstraumatisierten Frau aus Eritrea, die in einem Schweizer Spital arbeitet. Und ebendieses Spital hat die Schweizer Produktion erst in die Region Basel gebracht.

«Ich hatte noch nie einen Film auf dem Münsterplatz», freut sich Pascal Trächslin, der «Semret» mit Cineworx koproduziert hat. Lange war man auf der Suche nach einem geeigneten Drehort für die Spitalszenen – und wurde im Baselbiet fündig. «Als Koproduzenten wären wir sonst kaum infrage gekommen», erzählt Trächslin, denn der Film weist weder inhaltlich noch personell einen Baselbezug auf. «Aber da das Spital Laufen in den letzten Zügen lag, stand dort schon ein ganzer Stock frei.» Das Gebäude soll voraussichtlich 2025 abgerissen werden.

So konnte zwei Wochen lang in Laufen gedreht und das von der Filmförderung beider Basel gesprochene Geld gemäss Regelwerk vor Ort wieder ausgegeben werden. Dieser sogenannte «Regionaleffekt» liegt über alle Basler Produktionen gesehen mit über 140 Prozent erfreulich hoch: Pro Franken Fördergeld fliessen 1.40 Franken an die Kreativwirtschaft, aber auch an die Hotellerie, Gastronomie und Zulieferer zurück.

Der deutsche Comedian Tedros «Teddy» Teclebrhan spielt in «Semret» eine Nebenrolle. Video: Cineworx

280’000 Franken erhielt «Semret» aus dem Swisslos Fonds, der maximal rund eine halbe Million Franken für eine Produktion einsetzen kann. «Das wäre früher unmöglich gewesen», sagt Trächslin, der sich für das 2016 erfolgreich angenommene Filmfördergesetz engagiert hatte. Seither gehe es aufwärts mit dem Filmstandort Basel, mehr Projekte, mehr Unternehmen, mehr Events. «Mit dieser substanziellen Unterstützung ist es heute möglich, aus Basel heraus einen Spiel- oder Dokumentarfilm zu finanzieren.» Und sich, wie im Fall von «Semret» im vergangenen Jahr, sogar eine Weltpremiere auf der Piazza Grande in Locarno zu sichern. «Ein absoluter Glücksfall», so Trächslin.

Neue Förderbestimmung für Serien

Eingeladen war damals auch Regierungspräsident Beat Jans, der ferienbedingt verhindert war und «Semret» jetzt auf der Basler «Piazza» nachholt: «Der Film verspricht Einblicke in eine Welt, die uns meist verborgen bleibt», schreibt der Regierungspräsident auf Anfrage. Jans wird nicht nur Grussworte an das Publikum richten, sondern auch ein brancheninternes Gespräch zum Filmstandort Basel führen. Und diesbezüglich hat sich einiges getan: Die «Weiterentwicklung der Region Basel als Produktionsstandort» ist Bestandteil des neuen Kulturleitbilds, im Frühjahr verlängerte der Grosse Rat die Staatsbeiträge an die Förderung Film und Medienkunst als «Schlüsselbranche der Kreativwirtschaft».

Regierungsrat Beat Jans. Bild: Roland Schmid

«Wir freuen uns, wie dynamisch sich der regionale Filmstandort entwickelt», so Jans. Aufgrund einer extern durchgeführten Evaluation, die der regionalen Filmförderung «gute bis sehr gute Noten» verleiht, habe man weitere Anpassungen vorgenommen. «So haben wir die Juryprozesse verschlankt und die Möglichkeit einer substanziellen Förderung für serielle Formate eingeführt, was wichtig war für eine zeitgemässe Förderung.» Dabei trage man nicht nur der wirtschaftlichen Wertschöpfung der Region Rechnung, sondern auch den neuen Sehgewohnheiten: Filme würden oft zu Hause oder unterwegs online gestreamt.

«Wir haben die Förderbestimmungen für die Serienproduktion fit für die Zukunft gemacht», schreibt Jans. Künftig sollen auch Produktionen grössere Beiträge erhalten, die nur online ausgewertet werden. Dies mit Blick auf die «Lex Netflix»: Ab 2024 müssen Streamingplattformen vier Prozent ihres Umsatzes in der Schweiz reinvestieren. «Die Filmbranche erhofft sich von der Umsetzung der ‹Lex Netflix› neue Chancen. Wir rechnen damit, dass dies für den Standort ebenfalls positive Auswirkungen hat.»

Produktionsmittel der Streamer sichern

«Ich begrüsse, dass die kantonale Filmförderung sich mit dem Bedürfnis des Publikums weiterentwickelt und nicht daran vorbei fördert», erwidert Johannes Sieber, der ebenfalls am Balimage-Empfang auf dem Münsterplatz teilnimmt. Der Kulturunternehmer und GLP-Grossrat hat mit Grünen-Grossrat Béla Bartha unlängst einen Anzug lanciert, in dem die Regierung sich zur Frage äussern soll, «wie die Film- und die Kreativwirtschaft im Fokus der aktuellen Weiterentwicklung der Standortförderung berücksichtigt werden kann».

Grossrat Johannes Sieber. Bild: zvg

Die jetzt erfolgte Aktualisierung der Serien-Förderbestimmungen geht Sieber nicht weit genug. «Die Anpassung findet innerhalb der bestehenden Kulturförderung statt und berücksichtigt keine Standortfaktoren in dem Sinne, wie wir es im Vorstoss fordern», so Sieber.

Nach seinem Engagement für die «Lex Netflix» entwickelte Sieber gemeinsam mit Balimage die Idee einer Standortförderung für den Basler Film. In einer ersten Antwort stellte die Regierung fest, dass dafür keine Kulturgelder zur Verfügung stünden und Massnahmen auf Grundlage des Standortfördergesetzes nicht vorgesehen seien. «Der Regierungsrat wird das Anliegen aber prüfen und dem Parlament dazu berichten», lässt sich Regierungspräsident Jans zitieren.

«Ich habe die Antwort der Regierung als Einladung verstanden», sagt Sieber. Sinnvollerweise würde die Regierung in Zusammenarbeit mit Balimage und der Branche nun klären, was es wirklich brauche: für das Filmschaffen vor Ort einerseits, für das Sichern von Produktionsmitteln der Streamingplattformen andererseits. «Da könnte das Stadtmarketing mit seinem Netzwerk aktiv werden», findet Sieber. «Netflix kann ja auch ohne oder nur mit geringer Beteiligung der lokalen Filmszene in Basel drehen. Auch das wäre unter Marketingaspekten interessant.»

Gelder aus dem Departement für Wirtschaft

Filmproduzent Pascal Trächslin ist über Siebers Vorstoss höchst erfreut. «Ich finde es grossartig, dass jemand aus der Politik eine solche Anfrage startet», sagt er. «Und ich verstehe die Antwort des Präsidialdepartementes ebenfalls durchaus positiv: Man kann nichts versprechen, aber das wird in die richtige Richtung gehen, davon bin ich überzeugt.» Das Ziel einer zentralen Anlaufstelle, die mit Beratungsleistungen und Steuervergünstigungen Grossproduktionen anlocken soll, sei schon lange ein Anliegen von Balimage.

Semret (Lula Mebrahtu) arbeitet in einem Geburtshaus, das Spital Laufen diente dafür als Drehort. Bild: Cineworx

«Da besteht ein grosses Potenzial. Von einer solchen ‹Filmcommission›, wie sie zum Beispiel im Tessin existiert, könnte auch die Region Basel profitieren», ist Trächslin überzeugt. «Studien zeigen ja, dass von den gesprochenen Geldern weit mehr als die in den Regularien geforderten hundert Prozent in die lokale Wirtschaft zurückfliessen.» Die Anlaufstelle liesse sich auch auf den Raum Nordwestschweiz oder den Jura ausdehnen, um das Portfolio an attraktiven Drehorten zu erweitern.

«Der Vorteil der Standortförderung für Film würde darin liegen, dass die Gelder eben nicht aus dem Kulturtopf stammen, sondern aus dem Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt, das ja auch das Standortmarketing finanziert», erklärt Trächslin. Davon profitieren würden nicht nur lokale Produktionsfirmen, sondern vor allem auch externe, ausländische Player. «Und natürlich die lokale Wirtschaft, denn in diese werden die gesprochenen Gelder zurückfliessen.»

Reif für die «Filmcommission»

Anders als bei Produktionen, die aufgrund der «Lex Netflix» in Zusammenarbeit mit Basler Produktionsfirmen entstehen, gehe es bei der Standortförderung vor allem um den Service und die Konditionen, die man auch ausländischen Playern beim Dreh biete – rechtliche Abklärungen etwa oder Hilfe bei der Suche nach Drehorten. «Der künstlerische Wert spielt dabei keine übergeordnete Rolle», so Trächslin. «Es geht darum, grosse Summen mit entsprechenden Reinvestitionen anzulocken. Das bringt der Stadt als Ganzes einen ökonomischen Mehrwert», sagt der Produzent.

«Für mich ist jetzt der richtige Moment, um den Film als wirtschaftliche Grösse aufs Tapet zu bringen», findet Grossrat Johannes Sieber. Den Kunstaspekt, frei von kommerzielle Kriterien, gelte es selbstverständlich zu wahren. «Als Kulturunternehmer finde ich den marktwirtschaftlichen Aspekt von kulturellem Schaffen aber ebenfalls berücksichtigenswert. In diesem Punkt dürfte Basel durchaus vorwärtsmachen.»

Wie lange es dauert, bis die Region Basel eine Standortförderung für sein Filmschaffen haben wird, kann Cineworx-Geschäftsführer Pascal Trächslin nicht abschätzen. «Aber ich habe seinerseits die neue Filmförderung mit umgesetzt, und dafür haben wir auch einen langen Atem gebraucht: Wir waren insgesamt sicher zehn Jahre dran.» Wie Trächslins Produktion «Semret» zeigt, ist der Basler Film schon lange kein Pflegefall mehr fürs Spital, sondern reif für eine «Filmcommission».