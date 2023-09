Analyse Basler Kultur in der Klimakrise: Verschiesst euer Pulver nicht! Derzeit ist das Klimathema überall in der hiesigen Kulturlandschaft. Fast könnte man meinen, der Klimawandel sei nächstens schon wieder vorbei. Florian Oegerli Drucken Teilen

Töpfe auf dem heissen Stein: Die Pflanzkübel auf der Dreirosenbrücke können die Klimakrise auch nicht verhindern. Bild: zvg

Daran gibt es nichts zu beschönigen: Es wird erst einmal nicht besser, sondern schlimmer. Egal, ob die Stadt Basel bis 2037 wirklich klimaneutral wird, die Solaranlage im Wallis, an der die IWB mitbeteiligt sind, noch vor Drehbeginn der achten «Tschugger»-Staffel hochgezogen wird, und egal, ob Esther Keller eigenhändig jede einzelne Basler Hitzeinsel mit Pflanzenkübeln vollstellt: Es bleiben Töpfe auf dem heissen Stein. So oder so dürften die Stadtsommer erst einmal unerträglicher werden, als sie in Bebbis Betonwüste eh schon sind.

Oder wie der Regierungsrat bereits vor elf Jahren so nüchtern wie folgenlos festhielt: «Heisse und trockene Sommer führen zu einer grossen Ausdehnung der thermisch überwärmten Gebiete in der Stadt.» Aber nicht nur das. Wenn die Weltbevölkerung nicht bald die Kurve kriegt, dürften die gut 19 jährlichen Tropennächte, unter denen heute geborene Basler Buschis im Rentenalter leiden werden, noch das kleinste Übel sein.

Teutonen-Musical mit grünem Anstrich

Ohne Massnahmen droht laut dem Schweizer Klimawissenschaftler Reto Knutti weltweit eine durchschnittliche Temperaturerhöhung von fünf Grad, in der Schweiz sogar noch mehr. Diese Fakten sind schon so lange bekannt, dass in den letzten Jahren selbst die Basler Kulturinstitutionen darauf aufmerksam geworden sind. Und so ist das Klimathema diesen Herbst in der Kulturszene in aller Munde – mit mehr oder weniger Erfolg.

Das Theater Basel verpasst dem Teutonen-Musical «Rheingold» einen Öko-Anstrich, indem es vor den Vorführungen Chormitglieder Rheinwasser vors Theater transportieren lässt. Immerhin nicht per SUV.

Einen direkteren Klimabezug hat dagegen das Stück «Little Ice Age» über eine historische Kälteperiode. Das Sequel zum gefeierten «Narrenschiff» von Marthe Meinhold und Marius Schötz wird dem Thema jedoch nicht gerecht, sondern gleicht einem Edel-Schultheater.

Mit Milchprodukten zur Klimawende

Auch die Basler Museen greifen den Klimawandel auf: Nachdem die Erde im Naturhistorischen Museum bereits von 2020 bis 2022 «am Limit» war, reift in der Kulturstiftung KBH.G derzeit ein Käse vor sich hin, für dessen Bakterienkultur Theaterintendant Benedikt von Peter höchstpersönlich Hand anlegte. Mit dem Milchprodukt will das KBH.G «ein Bewusstsein für ökologische Themen schaffen». Man kann ihm dabei nur viel Erfolg wünschen.

Die Fondation Beyeler zeigte derweil während des Sommerlochs die Ausstellung «The Mind’s Eye», die zeigen sollte, wie sich die Vorstellung von Natur in den letzten hundert Jahren verändert hat. Und seit September organisiert «Literaturspur» eine Lesereihe zu Büchern, die sich mit der Klimakrise beschäftigen.

Den Auftakt bildete der aus Kalifornien zugeschaltete Autor Kim Stanley Robinson, dessen Roman «Das Ministerium für Zukunft» eine Art «Game of Thrones» für GLP-Wähler ist. Ende Oktober stellt dort zudem die Exilbaslerin Gianna Molinari ihren lang erwarteten Roman vor, der Wachstumsvorstellungen hinterfragt.

Es gibt kein Zurück mehr

Bei so viel Klima in der Kultur sei die Frage erlaubt, ob die Basler Kulturschaffenden Angst haben, nicht mehr rechtzeitig auf den Zug aufzuspringen. Das wäre abstrus. Denn die Klimakrise ist weder ein Thema für eine einzige Theatersaison noch für eine einzige Legislatur.

Das Perfide am Klimawandel ist nämlich: Er dürfte so schnell nicht wieder aufhören. Es handelt sich bei ihm um ein sogenanntes «Hyperobjekt». Der Begriff stammt vom britischen Philosophen Timothy Morton und beschreibt Objekte und Ereignisse, deren Ausdehnung das menschliche Verständnis von Raum und Zeit übersteigt und die alles gleichzeitig beeinflussen, von Meeren und Ökosystemen bis hin zu Börsenkursen und Kaffeepreisen.

Das Publikum nicht vergessen

Mit anderen Worten: Die Veränderungen der Umwelt, die der Mensch hervorgerufen hat, sind so massiv, dass sie noch lange einen Einfluss haben werden. Wenn Tierarten erst einmal ausgestorben und Gletscher geschmolzen sind, gibt es kein Zurück mehr.

Fragt sich nur, wie die Kulturszene damit umgeht. Wird auch die Generation Alpha mit Öko-Opern und Klimaperformances bespasst werden? Ein ökologisches Prinzip liesse sich nämlich schon jetzt beherzigen: der nachhaltige Umgang mit begrenzten Ressourcen – in dem Fall der Aufmerksamkeit des Publikums.

Die Kulturschaffenden täten gut daran, nicht ihr ganzes Pulver zu verschiessen, sondern sich Zeit zu nehmen, um neue künstlerische Ansätze zu entwickeln, die dem komplexen Thema gerecht werden. Die Klimakrise dürfte schliesslich auch dann noch aktuell bleiben, wenn sich Basel-Stadt und Basel-Landschaft wieder zusammengeschlossen haben, also in fernster Zukunft.