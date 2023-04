Architektur Hinter den Kulissen: So prächtig sieht es in Basler Hinterhöfen aus Rund fünfhundert Hinterhöfe verstecken sich hinter Basler Blockrandbebauungen. Eine neue Publikation zeigt, wie unterschiedlich sie genutzt werden – und wo noch Veränderungspotenzial besteht.

Der Grünhof im Matthäusquartier verströmt südliches Flair. Bild: zvg/Nicolas Gysin

In der Literatur war das Phänomen schon früh bekannt. Wer gerne durch Strassen schlendert und ziellos Neues entdeckt, ist seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr einfach ein nutzloser Tagträumer, nein: Der Flaneur, die Passante, erkundet den städtischen Raum, die Menschen und Kultur in seiner Umgebung mit wachem Blick, lässt sich inspirieren und von Eindrücken tragen.

Wer der wohlig-voyeuristischen Tätigkeit in Basel frönt, kennt den Moment, in dem sich die Pracht eines vermeintlich unscheinbaren Hinterhofs offenbart. Zu oft bleibt es beim verstohlenen Blick durch Gartentore oder das Dickicht der Bäume, die stets nur erahnen lassen, was sich hinter ihnen verbirgt. Mit etwas Glück aber steht man irgendwann – bei Freunden oder bei einer Wohnungsbesichtigung – auf einem bis anhin unbekannten Balkon, baff ob dieser neuen Welt. So grün ist es hier?

Typologie der Hinterhöfe

Genau dieser Faszination für versteckte Lebensräume spürt der Basler Architekt Elias Aurel Rüedi nach. Im Buch «Kosmos Hinterhof» nähert er sich gemeinsam mit sechs weiteren Fachpersonen dem idealen Hinterhof an.

In einer Art Typologie untersuchen die Autorinnen und Autoren fünf der insgesamt 500 Basler Höfe, die für eine bestimmte Kategorie Hinterhof stehen. Besonders lauschig mutet der Grünhof im Matthäusquartier an. Er dient als Beispiel dafür, wie genossenschaftliches Wohnen mit Familien aussehen kann, die ihre Gärten über Parzellengrenzen hinweg miteinander teilen.

Anders der Wohnhof im St. Johann, der für verdichtetes Bauen steht und sich weniger durch Natur, dafür durch nachhaltige Architektur auszeichnet.

Der ideale Hinterhof bietet die Möglichkeit zum Rückzug

Allen gemeinsam ist die Wandlung vom alleinigen Gewerbehof zum Freizeitraum. Architektin Dorothee Huber und Philippe Cabane schildern, wie der Basler Hinterhof noch Ende des 19. Jahrhunderts von lautem Hämmern und Bohren geprägt war. Schlafräume waren auf «schäbige, dunkle, von Russ und Rauch geplagte Rückseiten» ausgerichtet. Ihre Balkone nutzten die Arbeiterfamilien nicht für ein gemütliches Nachtessen, sondern als Stau- oder Trockenraum für die Wäsche.

Erst Ende der 1980er-Jahre wird die lichte Randbebauung zum Inbegriff des modernen Städtebaus. Altbauwohnungen werden zunehmend saniert, Nachbarschaften verstehen sich vermehrt auch als Gemeinschaften.

Wie aber sollte ein Raum, der stets zwischen Privat- und Gemeinschaftsbereich liegt, allen Wünschen gerecht werden? Rüedi versucht es mit einem Fazit. Grünräume, eine funktionierende Nachbarschaft, Rückzugsmöglichkeiten: All diese Punkte verbinde der ideale Hinterhof, genau wie die gemischte Nutzung als Wohn- und Gewerbefläche.

Rätseln bei Plänen und Grundrissen

So vielfältig Basler Höfe sind, so komplex sind die Überlegungen, die die Autorschaft im vorliegenden Buch anstellt. Herausgeber Rüedi setzt auf Pläne, Grundrisse und Analysen von Wegnetzen und Hecken innerhalb eines Hofes und stellt neue Wohnentwürfe für Basel vor. Auch die Visionen von Architekt Lukas Gruntz zum Schluss des Buches dürften insbesondere bei einem Fachpublikum auf Interesse stossen.

Doch auch die gewöhnliche Passantin, die aus Neugierde durch das Buch blättert, dürfte immer wieder erstaunt innehalten. Die Lektüre gleicht hin und wieder einem Rätselraten, schliesslich ist bei Bildern und Plänen nicht immer erkennbar, wo sich der jeweilige Block genau befindet. Stöbern und Entdecken lässt sich trotzdem einiges – fast wie beim Spaziergang durchs Quartier.