Architektur in Basel Aus Alt mach Neu: Das Architekturmuseum zeigt nachhaltiges Bauen aus Japan Mit «Make Do With Now» zeigt das in Basel beheimatete Schweizerische Architekturmuseum, wie nachhaltige Architektur auch aussehen kann.

Umgebautes Wohnhaus von Dot Architects. Bild: zvg / Yoshiro Masuda

Japan – Land architektonischer Sehnsüchte. Viele pilgerten in den Fernen Osten: Frank Lloyd Wright, Eileen Gray, Bruno Taut oder Charlotte Perriand faszinierten Perfektion und Reduktion der Formen. Andere wie Le Corbusier oder Mies van der Rohe liessen sich immerhin aus der Ferne vom Purismus japanischer Architektur inspirieren. Später besuchte mit Werner Blaser auch ein Basler das Land der untergehenden Sonne und präsentierte seine Eindrücke in der viel beachteten Ausstellung «Tempel und Teehaus» im Gewerbemuseum seiner Heimatstadt. Fortan nannte man ihn «Japan-Blaser».

Seither sind mehr als 60 Jahre vergangen. An unserem Bild japanischer Architektur hat sich erstaunlich wenig geändert. Noch immer ist es geprägt von formaler Einfachheit bei gleichzeitig handwerklicher Perfektion. So sind etwa Tadao Andos Betonfassaden nicht weniger präzise gefertigt als Shojis – die Raumtrenner aus Holz und Reispapier japanischer Häuser. Mit Kazuyo Sejima finden einfache freie Formen den Weg in die Architektur, wie man sie von den japanischen Teeschalen kennt.

Und selbst wenn Shigeru Ban nachhaltige Materialien verbaut, ist die Hingabe zu perfektionierten Verbindungstechniken unübersehbar. Zumindest aus der abendländischen Perspektive scheint mit Blick auf die hierzulande bekannten Exponenten dem japanischen Architekturschaffen immer ein Hauch von Meditation anzuhaften. Und das fasziniert eine ruhelose Gesellschaft wie die unsere ungemein.

Die Lebenserwartung von Gebäuden steigt

Dabei geht leicht vergessen, dass Japan seit Jahren gerade auch im Bereich der Architektur grosse Veränderungen durchmacht. Nach dem Boom der 1980er-Jahre sind die darauffolgenden Jahrzehnte bis heute von wirtschaftlicher Stagnation geprägt. Die Wachstumsrate der Bevölkerung nimmt stetig ab, für die kommenden Jahre wird ein drastischer Bevölkerungsrückgang prognostiziert.

Hinzu kommen Katastrophen wie das grosse Tōhoku-Erdbeben von 2011, das allen Vorkehrungen zum Trotz die Verletzlichkeit Japans gezeigt hat. Gerade dieses Ereignis hat bei einer jüngeren Generation von Architektinnen und Architekten zur Einsicht geführt, dass beim Planen und Bauen Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle zu spielen habe. Nicht zuletzt Japans Beitrag an der Architekturbiennale 2021 in Venedig zeigte, dass dort wie hier die Rolle der Architektur radikal umgedacht wird: Bestehendes in Stand stellen statt Neues in die Welt setzen.

Pflanzen statt Glas: ehemalige Niederlassung der Asanuma Corporation in Nagoya. Bild: zvg / Jumpei Suzuki

Dabei sehen sich die japanischen Architekturschaffenden mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Zum einen führt der Bevölkerungsrückgang in ihrem Land bereits jetzt zu einem Leerstand von Häusern im siebenstelligen Bereich. Zum andern verleiten nicht zuletzt die tektonischen Eigenheiten zur traditionellen Vorstellung, dass der Lebenszyklus von Gebäuden mit 30 Jahren erreicht ist. Was bei Holzbauten Sinn machen mag, führt spätestens bei Betonbauten in den CO 2 -Ausstoss-Wahnsinn.

Die bei aller Einfachheit wunderschön inszenierte Ausstellung des Schweizerischen Architekturmuseums S AM zeigt konkrete Lösungsansätze. Yuma Shinohara – Kurator am S AM – hat dazu aktuelle Projekte zusammengetragen und gibt so Einblick in eine inspirierende Vielfalt von Überlegungen und Vorschlägen einer jüngeren Generation.

Norihisa Kawashima zeigt exemplarisch, wie die Lebensdauer eines Bürogebäudes aus den Boomjahren verlängert werden kann. Dabei ist das Gebäude nach dem Umbau kaum wiederzuerkennen. Anstelle einer spiegelglatten Glasfassade stehen nun nach innen versetzte Holzstützen, die irdene Pflanzentröge flankieren und so begrünte Balkone bilden.

Kein Pritzker-Preis für Sanierungen

Ein Grossteil des im und am Gebäude verwendeten Materials, das bis hin zu den Arbeitsflächen in den Büros reicht, stammt dabei so weit als möglich aus rezyklierten Abfällen. Angesichts der grossen Zahl solcher mittelgrossen, in Japan vom Abbruch bedrohten Bürogebäude ist Kawashimas Projekt eben gerade nicht nur in ästhetischer Hinsicht beeindruckend, sondern vor allem in Sachen Nachhaltigkeit.

Die Ausgangslage für einen Vorschlag der Non-Profit-Organisation CHAr des Architekten Yūtarō Muraji ist eine ganz ähnliche, die Lösung hingegen eine ganz andere: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden zahllose sogenannte Mokuchin-Gebäude in Holzbauweise mit Mietwohnungen erstellt. Heute sind die in die Jahre gekommenen Gebäude unpopulär und die entsprechenden Stadtviertel erscheinen vielen unattraktiv. Angesichts der schieren Zahl suchte Muraji nach einer möglichst niederschwelligen Lösung zur Verbesserung der Situation.

Mut zur Lücke: «Holes in the House» von Mio Tsuneyama und Fuminori Nousaku. Bild: zvg / Ryogo Utatsu

Die immer gleiche Bauweise stellte sich dabei als Vorteil heraus, denn so konnte er Verbesserungsvorschläge erarbeiten, die immer wieder zur Anwendung kommen können. Heute bietet CHAr verschiedene «Rezepte» für Umbauten und Veränderungen der Wohnungen an, die von der Website der Organisation bezogen werden können. Diese Rezepte beinhalten Pläne, die direkt durch die Handwerker umgesetzt werden können. Je nach Budget entscheidet man selber, wie viele und welche Rezepte man umsetzen möchte.

Damit seien nur zwei von über zwei Dutzend Projekten genannt, über deren Urheber hierzulande kaum etwas bekannt ist. Dass das so ist, liegt wohl in der Natur der Sache: Die Beachtung einer Sanierung oder Umnutzung ist weit geringer als die eines Neubaus. Angesichts der Weltlage wäre allerdings auch in der Architekturbetrachtung ein Umdenken dringend nötig. Noch ist es unvorstellbar, dass jemand den Pritzker-Preis gewinnen könnte, die oder der kein eigenes Gebäude realisiert hat, sondern «nur» im Bestand baut.