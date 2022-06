Schweizer Kunst- und Designpreise 2022

In der Messe Basel werden am Montagabend in Anwesenheit von Bundesrat Alain Berset die Schweizer Kunstpreise verliehen. Das Bundesamt für Kultur hat die Preisträgerinnen und Preisträger am Montagvormittag bekannt gegeben. Am Dienstag findet zudem die Verleihung der Schweizer Designpreise statt.



Alle Preisträgerinnen und Preisträger finden Sie hier. (mél)