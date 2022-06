Art Blanche Apéro mit Limo Luxuskarossen, E-Trottis und Baustellen-Hopping: An der Art Basel kommt man rum.

jaw

Das Problem mit den Autoposern im Kleinbasler Hafen schlug hohe Wellen. Am Schluss musste die Polizei an Wochenenden Schmiere stehen, damit die hochgetunten Wagen die enge und dicht bevölkerte Uferstrasse zwischen den improvisierten Bars und Clubs nicht als Catwalk respektive Catdrive missbrauchten. Doch während der Art ist vieles anders und so sieht man in dieser Woche ab und an eine kleine Reihe von Limousinen, einige davon in prunkvollem Schwarz mit silbernem Art-Logo und stilistisch passendem Chauffeur vor dem Restaurantschiff Gannet stehen. Wir merken: Autoposer unerwünscht, Art-Poser willkommen.

Wer sich nicht mit Luxusproblemen herumschlagen möchte, wechselt die Rheinseite, wo im ehemaligen Coop-Verteilzentrum schon zum zweiten Mal die Volta Basel stattfindet. Von den Fliehkräften des internationalen Messerummels an die Peripherie gedrückt, hat sich die Kunstschau im Kultur- und Gewerbehaus Elys eingemietet, das auch Bandproberäume und eine Kletterhalle unterbringt.

Limousinen finden sich auf dem hoffnungsvollen Transformationsareal keine, dafür eine beeindruckende Kolonne E-Trottis der Marke «Tier»: wohl die Einzigen, die freiwillig herkommen – gleich gegenüber wurstet Bell. Unsicher fühlen sich hier aber nicht nur arme Schweine: Sämtliche Farbe, die an der Volta und der Art jemals Verwendung fand, würde nicht ausreichen, um die Elsässerstrasse velo­freundlich zu malen. Kunst kommt von Können, heisst es. Sicherheit erst recht.

Für eine experimentelle Lenkung der Besucherinnenströme sorgt derweil die IWB mit einer neuen Baustelle an der Ecke St.Alban-Graben–Dufourstrasse. Noch genauer: zwischen dem Kunstmuseum Basel und dessen Neubau. «Die IWB begrüsst das Art-­Publikum», schrieb darauf die Kommunikationsverantwortliche des Museums neutral und privat auf Facebook. Und die Kommentarspalte lacht: «Das ist der Art Parcours!»